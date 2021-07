Conozca otro lado artístico de Franciny, participante de 'Nace una Estrella'

Franciny Quirós, participante de Nace una Estrella, tiene otro lado artístico que también la apasiona: la pintura.

Esta pasión la descubrió el año pasado, en medio de la pandemia, cuando la recomendación era no salir de casa.

"Siempre me ha gustado dibujar, pero era un hobby. Como nos cerraron el restaurante, me quedé sin trabajo y encerrada en la casa, me compré las pinturas y dije 'voy a hacer pinturas'. No era nada especial, al principio lo hacía en hojas de papel, lo subía a mis historias y mis amigos me decían '¡Fran, qué chiva! ¿Por qué no me lo vende?'", comentó la oriunda de Desamparados.