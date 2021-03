Conozca las figuras de la música nacional que conforman el jurado de 'Nace una Estrella'

Ya casi podrá disfrutar del programa original de canto de su Teletica "Nace una Estrella". La producción decidió revelar hoy quienes serán los integrantes del prestigioso jurado.

Se trata de los destacados músicos nacionales Debi Nova, Joaquín Iglesias, Ricardo Padilla y Marvin Araya.

Debi Nova

Nacida en Costa Rica y establecida en Los Ángeles, Debi Nova crea música que rompe barreras.

Debi comenzó a vivir su sueño a los 17 años, cuando firmó su primer contrato discográfico. Desde entonces, sus discos han sido celebrados con múltiples premios musicales, incluyendo los Grammy y Latin Grammy.

Su canción ”One Rhythm” llegó al #1 en la lista Billboard Dance Club, y ha colaborado con artistas como The Black Eyed Peas, Sean Paul, Sergio Mendes, Mark Ronson, Ricky Martin y Franco De Vita.

Su último álbum, 3:33 (2020) recibió tres nominaciones y un premio en los Latin Grammys 2020, y una nominación a los premios Grammy 2021, convirtiéndola, por esta última, en la primera artista costarricense en ser galardonada con el reconocimiento.

Joaquín Iglesias



Joaquín Yglesias es un tenor costarricense y una de las voces más influyentes de la escena nacional. Inicia sus pasos en la música a la edad de 14 años cuando ingresa por primera vez a un aula de canto con el maestro Danilo Chávez, y es ahí donde descubre su pasión por la música y del canto.



Joaquín ha participado en un sin número de conciertos, óperas, cantatas, oratorios, zarzuelas como solista entre ellas “Luisa Fernanda”, “La Gran Via”, “Carmina Burana”, “Magnificat de Vivaldi”, “Stabat Mater de Karl Jenkins” entre muchas otras en los Teatros Nacionales, Bolshoi Drama Theatre de Rusia, Ana Yanci de Panamá y muchos otros más.



Poco a poco Joaquín se logra afianzar como uno de los cantantes más influyentes y logra llevar el canto lírico a cada rincón del país por medio de la televisión, radio y giras por todo el territorio costarricense.



Realiza co-producciones en Italia, donde es el único artista latinoamericano invitado a en grabar un disco homenaje al gran “Frank Sinatra” en la revista Musica Jazz en Milán. Participa en colaboraciones como el tema romántico “Estoy Enamorado” de la película Itali-Argentina “The latin Dream”. Realiza varios videoclips en Nueva York, Bérgamo y Milán.



Se une junto al compositor de “La vida es una carnaval”, Victor Daniel, en Miami, y juntos realizan un proyecto juntos llamado “Más allá de mi vida”, que se convierte en un disco en vivo y tercer álbum del tenor, conformado por canciones del compositor.



Al finales de 2016 luego de haber terminado el proyecto en Miami, Joaquín se reúne con el cantante Arnoldo Castillo para realizar otro proyecto classical crossover, y así comienza el proyecto “Los Tenores”. Una agrupación de tres cantantes de renombre en Costa Rica y uno mexicano. El proyecto ha sido un éxito rotundo. "Los Tenores" han realizado gran cantidad de conciertos multitudinarios, grabaciones, proyectos sinfónicos y teatros.



Actualmente "Los Tenores" sigue siendo un proyecto paralelo muy presente en la carrera del Joaquin Yglesias.



En el 2018 el tenor lanza “Joaquín Yglesias 2018” su tercer disco de estudio con un enfoque mucho más actual y más fusionado aún donde incluye temas icónicos de la música popular y lírica a nivel mundial.

Para diciembre de 2018 Joaquin Yglesias lanza finalmente su cuarto y más esperado álbum de estudio, “Tiempo de Navidad”, una producción realizada entre Costa Rica y Nashville donde se recopila lo más conocido de la Navidad en el mundo y se da un aporte nuevo al género classical crossover.

Joaquín Yglesias dedicó el año 2019 al lanzamiento de nuevos singles de lleno en el género crossover como “Bella Ciao”, “Can’t help falling in love” y “Never gonna give you up”. Pero su proyecto principal ha sido la realización de nuevos temas de su propia autoría que verán la luz en el 2020.

El año 2020 para Joaquín, comienza con un espectacular concierto con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa en la Ciudad de los Cabos, México y el lanzamiento de uno de sus primeros singles originales “Envuélveme en tus besos” que alcanza los primeros lugares en las listas de popularidad en la radio.



Actualmente se encuentra lanzando su segundo single “Embriagado de pasión” del álbum en el que trabaja cuyos temas son de su autoría.

Ricardo Padilla

Su música la hemos escuchado y cantado en nuestro país durante 50 años siendo Puntarenas punta de lanza en los 70.

Vivió en México durante 29 años logrando muchos éxitos internacionales como "Migajas", "Garra de León", "Ni amante ni amor Ni nada", "El Amor se Va", "Escribiendo", entre otros temas.

Padilla ha colaborado con artistas de talla internacional como The Platters, Tom Jones, Manzanero, entre otros.

Dentro de su carrera se ha presentado en festivales internacionales como la OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica) interpretando sus propias canciones: Argentina, “El amor se va”, Perú “La Mujer de mi vida” , Valencia, España “ Como vino se fue”, quedando entre los primeros lugares y dejando a Costa Rica muy en alto.

En la actualidad prepara un material muy novedoso para el mercado anglosajón con un nuevo espectáculo que pronto se estrenará en nuestro país.



Marvin Araya

El maestro Marvin Araya es director y fundador de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Junto a la Orquesta Filarmónica han acompañado a artistas como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Fito Páez, Pau Dones y Natalia Lafourcade entre muchos otros.

Junto a la Orquesta Filarmónica han participado cientos de artistas costarricenses interpretando diversos géneros musicales.

El maestro Araya es además clarinete principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica.