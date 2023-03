Conozca la historia del diseñador tico que le regaló una 'jacket' a Rosalía

28 de marzo de 2023, 11:10 AM

“Yo le había dado a Bad Bunny una ' puffer jacket' en su concierto en Costa Rica. Las ' puffer jackets' son un ' statement' de mi marca personal, llamada Urban Class, la cual empecé hace cuatro años. Y después de Bad Bunny, la Rosalía es mi artista favorita. Me gusta mucho el estilo de ella y la estética de su último álbum, ' Motomami', y cuando unos amigos me invitaron al festival, supe que la vendría a ver y quise aprovechar la oportunidad para confeccionarle una pieza a ella”, indicó el estudiante de la Universidad Nacional, en Arte y Comunicación Visual con énfasis en Diseño Textil.

​Según el diseñador tico, Rosalía no sigue los parámetros normales, su música es muy distinta y siempre se reinventa. Es una de sus cantantes favoritas en los últimos años. Por eso, hace seis meses, empezó a confeccionar una puffer jacket inspirada en las líneas visuales de su álbum Motomami.

“En un momento dado del concierto, subimos la jacket y el cartel y ella bajó hasta donde estábamos nosotros y ahí pudimos hablar, ella estaba muy agradecida, dijo que le encantaba la jacket, me abrazó, me besó en cada mejilla y estuvimos hablando; luego de eso, ella subió al escenario y me dedicó la canción Hentai”, añadió el joven de 22 años.