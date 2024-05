Conozca la historia de Willy Elástico, el tico que audicionó en ‘Got Talent España’

William Orlando Cardoza González, mejor conocido como Willy Elástico, tiene 25 años y practica el freestyle. Su talento y entusiasmo lo han llevado a representar a Costa Rica en varias ocasiones, como lo hizo hace un mes en Got Talent España.



Teletica.com conversó con el joven, quien indicó que tiene 10 años de dedicarse a esta disciplina.



Cardoza ingenió utilizar una bola de fuego para realizar sus trucos, como parte de su participación en Got Talent.

"Yo empecé con la bola de fuego por el programa que me invitaron de Got Talent, en España, y dije: tengo que hacer algo que impresione a los jueces. Si uno no hace algo arriesgado, cuesta que a uno lo vuelvan a ver", indicó.

Él dice que se sentía muy nervioso, como si fuera la primera vez en escenarios. Ese día eran 25 audiciones y la de él fue la última, por lo que estuvo casi 10 horas en el proceso.

Cuando lo llamaron para participar, no tenía el dinero, pero dijo que sí porque le daba miedo que le quitaran el campo.

Pese a que no pasó la audición, dice que la calidez y el apoyo del público lo hicieron creer más en él.

Ahora, el joven, quien quedó en cuarto lugar en un concurso internacional realizado en Croacia y en sexto lugar en otro que se realizó en República Checa, pretende representar al país en el mundial que se realizará en agosto, una vez más en República Checa.

Muy emocionado, terminó diciendo que participará en America’s Got Talent en 2025.

"Es una noticia, es de las mejores noticias que he recibido. El productor de America's Got Talent vio mi video de Got Talent España y me dijo que le gustaría que yo fuera a adicionar. En el 2025, a inicios de ese año voy a estar en Estados Unidos, esperamos dar una buena representación. Ese Got Talent se podría decir que es el papá de los tomates", terminó.