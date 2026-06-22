Conozca al maestro que guía a la Banda Cedes Don Bosco rumbo al Desfile de las Rosas 2027

“Estoy tratando de devolver todo el apoyo que recibí en algún momento”. Con esa frase, Luis Fernando Solano resume la motivación que lo impulsa cada día. El director de la Banda Cedes Don Bosco lidera a los 275 artistas que representarán a Costa Rica en el próximo Desfile de las Rosas, que se realizará el 1.° de enero de 2027 en Pasadena, California.

A sus 38 años, Solano acumula una vida dedicada a la música. Comenzó a estudiar desde los 9 años y es graduado de la Universidad de Costa Rica.

Su rutina inicia desde muy temprano. Comparte su vida con su esposa, Sofía, y su hija Monserrat, de 10 años, quien ha sido testigo del compromiso y la dedicación que su padre le entrega a este proyecto (ver video adjunto).

De lunes a viernes recorre 33 kilómetros hasta el Cedes Don Bosco, en Alajuelita, donde trabaja con los estudiantes para formar no solo músicos, sino también mejores ciudadanos.

Además de fortalecer los valores de los jóvenes, el director continúa perfeccionando el repertorio con el que buscan impactar en el desfile de bandas más importante del planeta.

Sin embargo, este sueño todavía requiere del apoyo de muchas personas.

“Necesitamos que más personas se unan para poder cumplir el sueño de estos jóvenes que están dando lo mejor para representar al país”, asegura Solano.

Su familia y los integrantes de la banda esperan con ilusión el momento de verlo dirigir a los jóvenes frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Aunque es consciente de la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros, Luis Fernando confía en que, con disciplina y esfuerzo, darán lo mejor de sí.

Quienes deseen colaborar pueden encontrar toda la información para realizar donaciones en la página web bandacedesdonbosco.com y convertirse en parte de este gran sueño.

El camino hacia Pasadena ya comenzó y usted podrá seguir cada paso de la Banda Cedes Don Bosco a través de las plataformas de Telenoticias.