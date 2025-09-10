Conozca al DJ encargado de encender la fiesta en ‘El Chinamo’ 2025

El DJ Marco Palacios, con más de 30 años de trayectoria en la escena musical, fue confirmado como parte del elenco de El Chinamo de Teletica, donde tendrá la misión de animar la fiesta más esperada por las familias costarricenses durante diciembre.



Palacios inició en la música a los 15 años, cuando trabajaba como ayudante en una discomóvil. Su primera oportunidad profesional llegó a los 18, en un bar del Real Cariari, y desde entonces ha construido una carrera marcada por la versatilidad y el profesionalismo.

​“Soy muy creyente de Dios, siempre he dado lo mejor de mí como DJ y persona. Esta es una oportunidad que me da después de tantos años de esfuerzo, estoy súper contento de ser parte de un gran equipo de trabajo y de llegar al mejor programa de fiesta de Costa Rica”, expresó Palacios.

El artista también cuenta con experiencia en televisión, pues formó parte de VM Latino en la época de Jair Cruz y Hanzell Carballo, donde condujo el programa Operación Perreo, uno de los primeros espacios dedicados al reguetón en el país. Más tarde trabajó en Multimedios.﻿

Sobre lo que ofrecerá en El Chinamo, Palacios asegura que su propuesta será variada: desde clásicos de los 80 hasta los éxitos más actuales.

“De mí pueden esperar lo mejor de la música, a dar todo lo mejor de mí profesionalmente”, afirmó.