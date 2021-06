Conozca a Telémaco Camaleón, el actor que da vida a "Wilbur"

Allan Castro, conocido como Telémaco Camaleón en el teatro, debutó en televisión nacional con su personaje "Wilbur Donato" en La Ofi de Teletica.

Telémaco ganó el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en el 2017 y en el 2019 llegó a la final del programa de TV Azteca “México tiene talento” con su personaje "Bombi-Man".

El vecino de Desamparados, quien tiene 30 años, es una cajita de sorpresas. Por eso, conversamos con él en una amplia entrevista.



¿Cómo empezó en el mundo de la actuación?

Yo empecé a los 15 años, hace 15 años porque tengo 30 años ahorita. Al inicio fue muy de adolescente metiéndose en cosas que quizás ni sabía que me iba a dedicar a eso. Pero yo empecé más en el circo con los zancos y eso. A mí me pasaba que en el circo, más allá de cosas de circo asombrosas, a mí me gustaba más la cosa del personaje cómico, tipo clown (payaso), ahí fueron los primeros pasos en actuación y cuando salí del colegio entré a Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica y ahí ya aprendí de manera más técnica la actuación.

¿Qué significa el nombre artístico Telémaco Camaleón?

Es porque mi mamá me quería poner Telémaco, pero no se puso de acuerdo con mi papá y, al final, no me lo puso. Me lo reveló en el 2012 y en ese momento me gustó mucho; y Camaleón es porque una vez me dijeron que si yo fuera un animal sería el camaleón porque se les hacía difícil saber qué era yo. Me pasó con una amiga que me la presentaron tres veces en una semana, yo sabía que ella era ella, pero ella no sabía que yo era yo. Entonces me pasaban ese tipo de cosas, era más como un juego, y ya con el tiempo ha ganado un significado, porque esa cuestión de los personajes termina siendo una cuestión camaleónica.

De las obras que ha protagonizado ¿cuál fue su favorita?

“Arlequino servidor de dos patrones”, con esa gané el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en el 2017, y obra “Ubú Rey” en el mismo año.

Esas dos me gustaron mucho porque era un momento extraño en mi vida, estuve muy enfermo y eran obras de comedia física, terminé en el hospital haciéndome electrocardiogramas, el proceso fue difícil pero lo logré, yo tenía el personaje principal en las dos obras, entonces la lucha por estar en esas dos obras fue mucho, a mí me quedó el recuerdo del esfuerzo, y el premio nacional fue el remate, pensé de algo sirvió todo esto, por eso les guardo tanto cariño.

¿Cómo llegaste a “La Ofi”?

Desde el 2016 empecé a trabajar con producciones de Teatro El Triciclo. Yo por la cuestión de circo viajo mucho y en esas giras Mauricio conoció mi trabajo y me empezó a llamar. El personaje de "Wilbur" tiene varias caracterices físicas, que se cae y le pasan chascos y cuando crearon la idea del personaje yo fui el que se les vine la mente. Cuando me dijeron sentí mucha alegría porque yo sentía desde hace un par de años que algo así se podía dar en televisión, pero tenía la duda, no sabía si iba a querer, pero esta vez no tuve ningún tipo de duda.

Fue sorpresivo porque no me lo esperaba, fue una pura alegría. Me acuerdo bien porque era de noche, ya me iba a dormir, y me llega el mensaje de Mauricio, pensé en contestar porque era tarde, pero lo escucho y ya después no podía dormir de la alegría, y esa alegría me dijo 'este es el momento correcto'. Mau me explicó el personaje y me encantó la idea.

¿Qué es la comedía física?

Comedia física es el uso del lenguaje corporal para hacer comedia. Se enfoca en el cuerpo, se desea lograr chistes sin hablar. Yo tengo otro personaje que se llama "Bombi- Man", este personaje casi no habla porque todo es un chiste corporal, tipo Charles Chaplin.

¿Te sientes identificado con "Wilbur Donato"?

Es muy vacilón, mi personaje tiene sus particularidades físicas, pero yo creo que a nivel interno sí nos parecemos porque "Wilbur" es muy ceñido, a él le gusta la informática y a mi el teatro, circo y música, entonces, así como "Wilbur" es ceñido con la informática, yo soy así con mis cosas. Además, a "Wilbur" le gusta mucho la soledad y en mi vida fuera de escena me gusta estar en la soledad y estar metido en lo mío. También, "Wilbur" es medio tímido y yo me considero tímido en la vida, ya en el escenario es otra cosa. Entonces si hay ciertos puntos de conexión, pero a nivel físico yo no hablo ni camino como "Wilbur".

¿Estás con algún otro proyecto diferente a “La Ofi”?

Paralelo a esto estoy trabajando mucho con el personaje "Bombi-Man", que lo llevo haciendo desde el 2012. Este año estoy trabajando junto a Karla Barquero Mata en el proyecto de Teatro-Circo “Bombi-Man y la Compañía Cinco para las Circo”. Este año, por cuestiones de pandemia, hemos estado preparando material, calentando motores para que cuando haya luz verde tener todo listo. Tengo preparados seis espectáculos distintos, ya que este personaje en México tuvo expansión y aquí en Costa Rica no se conoce tanto.

¿Cómo se ha sentido trabajando en “La Ofi”?

Primero me siento agradecido y feliz. Tengo la sensación como si hubiera entrado de nuevo a la universidad, a pesar de ya haber estado en muchos escenarios, una serie de televisión nunca lo había hecho y siento que mis compañeros y compañeras son unos genios, todos los días me siento como una esponja, succionando puro aprendizaje.

Me han pasado cosas lindas, por ejemplo, a Freddy Víquez yo no lo conocía tanto, pero lo admiro muchísimo y ahora estar ahí con él es como un maestro. Y cuando yo tenía 10 años, y veía al primer elenco de La Pensión, me divertía mucho y ahí estaba Marcela Ugalde y ahora yo debuto con la persona que yo veía a los 10 años, son cosas muy significativas para mí. Con Mauricio Astorga, desde que nos conocimos, hicimos mucho clic y hemos generado una bonita amistad y a mí me parece que es un genio total y un director que sabe comunicarse y tiene mucha sensibilidad.

