Conozca a los actores que darán vida a Paul, John, George y Ringo en 'The Beatles'

El reconocido director británico Sam Mendes, responsable de filmes como 1917 y Skyfall, ha anunciado un proyecto cinematográfico sin precedentes que retratará la historia de The Beatles en la gran pantalla.

De acuerdo con Variety, la propuesta consiste de cuatro películas, cada una enfocada en un integrante de la icónica banda británica: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Este ambicioso proyecto cinematográfico, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, se estrenará en abril de 2028.

Durante la CinemaCon en Las Vegas, Mendes presentó el proyecto y reveló el elenco que dará vida a los músicos. Paul Mescal interpretará a McCartney, Harris Dickinson encarnará a Lennon, Joseph Quinn asumirá el papel de Harrison y Barry Keoghan representará a Starr.

Según Variety, los actores hicieron una reverencia sincronizada en el escenario, evocando la esencia de The Beatles en su época dorada.

Mendes explicó que la magnitud de la historia de la banda era demasiado grande para ser contada en una sola película, y que convertirla en una serie no le parecía adecuado. Por ello, dividió la narrativa en cuatro largometrajes interconectados que explorarán la historia desde la perspectiva de cada integrante.

​ “Cada uno tiene su propia historia, p  ero juntos son legendarios”, afirmó el director en este mismo evento.

El reparto ha generado gran expectativa. Paul Mescal, conocido por Normal People y nominado al Óscar por Aftersun, dará vida a Paul McCartney. Harris Dickinson, actor de Triangle of Sadness y The King’s Man, será John Lennon. Joseph Quinn, famoso por su participación en Stranger Things, interpretará a George Harrison, mientras que Barry Keoghan, nominado al Óscar por The Banshees of Inisherin, asumirá el rol de Ringo Starr.



Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que, por primera vez, se han otorgado los derechos completos del catálogo musical de The Beatles para una producción narrativa. Clásicos como Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus y Yellow Submarine formarán parte de la banda sonora de las películas. Este logro representa un avance significativo, ya que producciones anteriores enfrentaron restricciones en el uso de la música original del grupo.



El acceso al repertorio completo permitirá recrear con autenticidad la evolución musical de la banda, desde sus días en The Cavern Club hasta su separación en 1970. Mendes aseguró que este elemento será clave para capturar la esencia de The Beatles y su impacto en la cultura popular.



El estreno de las cuatro películas está previsto para abril de 2028, aunque aún no se ha confirmado si se lanzarán simultáneamente o de manera escalonada. Mendes expresó su intención de que el público experimente las películas como un maratón cinematográfico, describiéndolas como “la primera experiencia teatral para ver de forma compulsiva”.



El rodaje de las cuatro producciones tomará un año completo, reflejando la magnitud del proyecto. Tom Rothman, jefe de Sony Pictures, comparó la iniciativa con la saga Avatar, destacando el nivel de ambición detrás de esta propuesta.



A lo largo de los años, The Beatles han sido el centro de diversas producciones cinematográficas, como Backbeat e I Wanna Hold Your Hand. Sin embargo, esta es la primera vez que las historias de los cuatro integrantes se contarán con la aprobación de sus herederos y con acceso total a su música. La banda, formada en 1960, revolucionó la industria musical con discos emblemáticos como Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y The White Album.



A pesar de su separación en 1970, The Beatles siguen siendo la banda más vendida de todos los tiempos. Actualmente, solo dos de sus miembros viven: Paul McCartney y Ringo Starr. John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison falleció de cáncer en 2001. En 2023, los miembros restantes lanzaron lo que describieron como la “última” canción de la banda, Now and Then, basada en una demo de Lennon y con grabaciones de Harrison, consolidando aún más su legado.



Con este proyecto, Sam Mendes busca no solo rendir homenaje a The Beatles, sino también ofrecer una experiencia cinematográfica innovadora que celebre su impacto cultural y musical.





“Necesitamos grandes acontecimientos cinematográficos para sacar a la gente de casa”, finalizó el director, y este ambicioso evento promete ser uno de los más esperados de la próxima década.

Además de este importante anuncio, en el mismo evento se confirmó el regreso de La Era de Hielo, para una quinta entrega y el nombre de la nueva película de la saga protagonizada por Tom Holland: Spider-Man: Brand New Day.