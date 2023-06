Conozca a las 10 candidatas de Miss Costa Rica 2023

Fariany Gutiérrez



Fariany Gutiérrez es una joven de 27 años, nacida en Limón y radicada en Pinares, Curridabat, que cursa un Bachiller en Medicina. Su trayectoria en concursos de belleza le ha permitido ser coronada como Miss Teenager CR 2012 (llegando al Top 5 en Miss Teenager Universe), Reina Internacional de los Mares y el Turismo 2012, Miss Teen Universe CR 2013 (Top 12), Miss Expo Turismo CR 2012 y Miss Iberoamérica Internacional 2017.Además, Gutiérrez se involucra activamente en la labor social como colaboradora de la Fundación Pollitos de Hierro.

“Me siento muy feliz y agradecida, no solo con la organización, sino con doña Gabriela Alfaro por la oportunidad. Me gustaría convertirme en Miss Costa Rica 2023 y ser una gran pediatra”, insistió la estudiante de Medicina.

Francela Mena

Francela Mena tiene 28 años y cuenta con una maestría en Marketing y Dirección Comercial. Originaria de Lomas de Ayarco, y con una formación como bachiller en Educación Preescolar Bilingüe, Mena combina su expertisse en negocios con una sólida base educativa.Aunque no ha incursionado en concursos de belleza todavía, Mena ha adquirido experiencia en el mundo del modelaje y la televisión. Actualmente, se desempeña como gerente de Mercadeo en Jacky's Fashion.

Catalina Murillo



Catalina Murillo tiene 26 años y es estudiante de Administración de Empresas. Originaria de Concepción de San Isidro de Heredia, Murillo ha dejado huella en importantes certámenes internacionales, como Top Model of the World y Miss América Latina, donde demostró su talento y elegancia.



Además de su dedicación al mundo de los concursos, Catalina también se involucra activamente en labores sociales como partidaria de la Fundación Onera.



“Es un año muy especial porque todas las candidatas tienen muchas fortalezas, algunas con experiencia y yo estoy lista para dar no el 100%, sino el 200% del proceso. Sé que será un proceso de mucho crecimiento para todas. Me encanta que Miss Costa Rica siempre está involucrado en proyectos sociales, ya que por situaciones no muy bonitas que he vivido me he convertido en una nueva Catalina que ha trabajado en su autoestima, una más disciplinada y perseverante versión. Gracias a mi autoconocimiento, y proceso de lucha y errores, logré entender la valiosa oportunidad de trabajar en nosotros mismos, por eso quiero ayudar a los demás a descubrir ese amor propio y dar lo mejor siempre”, declaró Murillo.