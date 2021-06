Conozca a Freddy Víquez, el experimentado actor de 'La Ofi'

Hace 25 años, Freddy Víquez empezó su carrera actoral. Se inscribió a un curso de actuación en el Teatro La Máscara: ese fue el inicio en muchos años de aprendizaje.

"Después de eso fui despegando, en la universidad hice otros cursos, afuera también", dijo Freddy, quien vivió 10 años en Miami, Estados Unidos.



Su talento lo ha llevado a ser uno de los actores costarricenses más experimentados a nivel internacional.



Sobre su obra o telenovela favorita indicó que la serie "Gabriel, un amor inmortal" fue emblemática, a pesar de que no fuera un éxito, su producción lo marcó mucho. Ahí compartió cámaras con Chayanne, José Luis Rodríguez, alias El Puma, Angélica Celaya, Sebastian Ligarde, entre otros.



El costarricense de 45 años ha actuado, además, junto a Carmen Villalobos y Jencarlos Canela en "Mi corazón insiste en Lola Volcán", una producción de Telemundo.

En "Dame Chocolate" trabajó junto a María Antonieta de las Nieves, conocida por "La Chilindrina", y con Carlos Ponce.



"El que es actor, nace para ser actor. Yo sí tengo una necesidad de actuar, de pararme en el escenario o al frente de las cámaras, lo necesito, es como una capsula de escape. Me fascina pensar en personajes que no accionan igual que yo, me gusta meterme en los zapatos de otros", dijo Víquez sobre su pasión por la actuación.