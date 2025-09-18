Conozca a Calvo y Crespo, los detectives que le pondrán humor a sus noches de viernes

A partir de este viernes, Teletica presentará su nueva producción original: la serie de comedia Calvo y Crespo Detectives. La propuesta televisiva promete conquistar a las familias costarricenses con 12 capítulos que combinan suspenso ligero y humor blanco.



La trama gira en torno al Hotel La Paz, escenario donde los dos protagonistas deberán enfrentarse a situaciones insólitas y confusas. Más que resolver enigmas, sus ocurrencias terminan complicando los casos, lo que se traduce en un estilo de humor fresco y familiar.



El elenco lo integran siete actores nacionales. Freddy Víquez asume el papel de Calvo y Erick Córdoba el de Crespo. Los acompañan Diego Rojas (Marlon), Ilse Faith (Paula), Rosibel Carvajal (Anita), Laura Flores (Luisa) y Daniel Moreno (Alberto). Este último también dirige la producción.

Conozca a los protagonistas de la serie en la siguiente entrevista:





En la parte técnica destacan Gloriana Sanabria como productora general, María Laura Salom en la asistencia de dirección, Guiselle Camacho en la producción, Eddy Vargas en la dirección de fotografía y Priscilla Gutiérrez en arte y vestuario. Las grabaciones se desarrollaron en el Hotel Barceló San José desde el mes de julio.

La serie se transmitirá cada viernes a las 8 p. m. por Teletica, del 19 de setiembre al 5 de diciembre, como parte de la franja de los Viernes de Comedia.