Confirman que Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y voz de 'Lilo & Stitch', murió de SIDA

El SIDA (síndrome de inmuno deficiencia adquirida) fue la causa del fallecimiento de Daveigh Chase, la actriz que salió de un televisor en la película de terror The Ring y prestó su voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch, informaron las autoridades policiales.

La muerte de la actriz, de 35 años, quien también protagonizó la serie dramática Big Love, fue anunciada el pasado 17 de junio por su representante, John Ryan Jr, el cual informó en ese momento que la intérprete murió en un hospital de Los Ángeles de una sepsis tras sufrir meningitis.

Ryan explicó en su momento que Chase fue ingresada en el hospital por desnutrición antes de su muerte.

Sin embargo, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Chase padecía de sida, entre las "otras afecciones significativas", y que había incurrido en el "consumo crónico de múltiples sustancias" (drogas), dictaminando que su muerte fue "natural".

Por su parte, su padre, John David Schwallier, declaró al diario The New York Times que la actriz no tenía hogar y vivía en Los Ángeles con su novio antes de su muerte.

Chase comenzó a actuar a los cuatro años y consiguió su primer trabajo en Hollywood a los siete, pero se retiró de la actuación a tiempo completo en 2015, recordó su agente.

"Era genial. Le encantaban los gatos. Colaboraba con nosotros en el rescate de gatos. Era muy reservada", dijo Ryan, su amigo y representante durante 15 años, señalando que, durante años, Chase se retiraba en su casa en Las Vegas y rechazaba películas de grandes estudios para trabajar en proyectos independientes.

"No era muy de Hollywood", dijo.

"Prefería comer en Bob's Big Boy e irse a casa con sus gatos. Le encantaba actuar, pero no le interesaba la fama", apuntó.

Getty Images Los actores de The Ring, Brian Cox, Daveigh Chase, Martin Henderson, David Dorfman y Naomi Watts, en el estreno de la película en Los Ángeles en 2002.

Sus papeles principales

Chase, que tenía casas en Nevada y en el centro de Los Ángeles, comenzó a actuar en Las Vegas alrededor de los cuatro años, haciendo doblaje y teatro.

Consiguió su primer papel en televisión en Hollywood a los siete años, un pequeño papel en la popular comedia estadounidense Sabrina, la bruja adolescente, protagonizada por Melissa Joan Hart.

Getty Images Daveigh Chase, la voz de Lilo, y Ving Rhames, la voz de Cobra Bubbles, en el estreno y la fiesta posterior de Lilo & Stitch en el Teatro El Capitan de Los Ángeles en 2002.

Su salto a la fama en Hollywood llegó en 2001 cuando interpretó a Samantha Darko en Donnie Darko y, posteriormente, a la hermana del protagonista en la película S. Darko de 2009.

Chase se consolidó aún más en el cine en 2002 como Samara Morgan, el fantasma de pelo largo que sale del televisor, en la película de terror The Ring, una adaptación estadounidense del clásico japonés sobre una cinta de video que provoca la muerte de quienes la ven.

Ganó un premio MTV Movie Award en 2003 a la mejor villana por su interpretación de este espeluznante personaje demoníaco que se arrastra a gatas antes de asesinar a sus víctimas.

Chase declaró que se divirtió interpretando a un personaje tan malvado.

"No es el típico personaje. Normalmente buscan a una niña despreocupada y alegre, pero Samara era un personaje bastante interesante de interpretar. Simplemente tomé mi propia voz y le di un toque peculiar", declaró al Los Angeles Times en 2002.

Ese mismo año, prestó su voz a Lilo, la niña hawaiana fanática de Elvis, en la exitosa película animada Lilo & Stitch. Este papel le valió un premio Annie a la mejor actuación de voz en una producción animada y continuó interpretando al personaje en posteriores series derivadas.

Su currículum también incluye apariciones en episodios de las series de televisión Charmed, ER y Touched by an Angel. Chase también participó en 32 episodios del drama sobre poligamia de HBO, Big Love, interpretando a la niña esposa Rhonda Volmer.

Según The Hollywood Reporter, Chase tuvo varios problemas con la ley más adelante, incluyendo cargos por posesión de drogas y por conducir un auto robado.

*con información de Sareen Habeshian y de Nardine Saad