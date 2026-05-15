Confirman cambio de fecha para concierto de Natalia Jiménez en Costa Rica

El concierto de Natalia Jiménez en Costa Rica fue reprogramado. La productora Plus Entertainment informó este 15 de mayo que el evento, previsto inicialmente para este mes como parte de la gira La Jiménez, ahora se realizará el domingo 12 de julio de 2026.

Según la organización, el cambio responde a ajustes logísticos necesarios para cumplir con los estándares técnicos del espectáculo.

La presentación mantendrá como sede el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.



La productora indicó que los reembolsos de las entradas serán automáticos. El dinero volverá al mismo método de pago utilizado durante la compra. Las personas con dudas podrán contactar los canales oficiales de Publitickets.

“ Natalia Jiménez le tiene un gran cariño a Costa Rica y nuestra prioridad absoluta es que el público reciba el espectáculo lleno de sentimiento y emoción que ella siempre garantiza ”, indicó Verónica Alfaro, productora de Plus Entertainment.





La organización agregó que trabaja para asegurar que cada detalle técnico y de producción esté a la altura de las expectativas del público costarricense.

El concierto forma parte de la gira internacional La Jiménez, con la que la cantante española recorre distintos países.