Confirmado: Yandel Sinfónico regresa a Costa Rica este año

El cantante puertorriqueño Yandel regresará a Costa Rica con su propuesta Yandel sinfónico, un espectáculo que combina sus grandes éxitos del reguetón con nuevos arreglos orquestales.

El concierto se realizará el próximo 30 de agosto en Parque Viva.



El anuncio fue realizado por la productora Jogo, que confirmó que las entradas estarán disponibles próximamente por medio de la plataforma eticket.cr. Hasta ahora, no se han revelado los precios ni las localidades del evento.





La presentación llega pocos meses después de la participación de Yandel en el Festival PicNic 2026, donde el artista llevó parte de este formato al escenario de Pedregal.

Durante esa jornada, el intérprete apareció cerca de las 5:15 p. m. y puso al público a cantar con temas como Encantadora y Nunca me olvides, en una versión acompañada por elementos sinfónicos. Su actuación fue una de las más destacadas del festival.



Ahora, Yandel presentará en el país un concierto dedicado por completo a esta propuesta, con una producción que une la esencia del reguetón con la potencia de una orquesta en vivo.



El artista, reconocido por su trayectoria como parte del dúo Wisin & Yandel y por su carrera como solista, volverá a encontrarse con el público costarricense para repasar algunos de los temas que marcaron su carrera.







