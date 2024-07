¡Confirmado! ‘The Smashing Pumpkins’ volverá a Costa Rica en noviembre

La icónica banda de rock The Smashing Pumpkins llega a Costa Rica por segunda vez, luego de su primera presentación en el país, en el Festival Imperial de 2008.



Así lo confirmó la productora del evento, ONE Entertainment Costa Rica. El concierto se llevará a cabo en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, el próximo 16 de noviembre.



Este espectáculo forma parte de la gira mundial The World is a Vampire Tour.



​"Será un evento histórico, es una bocanada de aire fresco para los amantes de la música: luego de mucho pedir rock, hemos hecho nuestro esfuerzo por traer una gran banda al país. El formato será anfiteatro cerrado, eso significa que solamente se abrirán unas localidades, por lo cual invitamos a asegurar su espacio, pues será limitado, es una oportunidad única de ver a la banda y ha sido un enorme reto traerlos en su gira. "Estamos agradecidos con Dios de haber logrado este reto profesional y esperamos los seguidores no solo de la banda, sino del rock alternativo, lo disfruten”, dijo Juan Carlos Campos, productor y director general de ONE Productions.

Las entradas se venderán por medio de la plataforma www.eticket.cr; los precios van desde los ₡34.500 colones hasta los ₡74.500 en modalidad Golden Circle, ambos precios más cargos de servicio y con la facilidad de pagar a tasa cero a tres meses sin intereses.

La preventa dará inicio el próximo viernes 12 de julio y se extenderá hasta el domingo 14 de julio para clientes American Express. Mientras que la preventa para clientes BAC comienza el lunes 15 de julio y se mantendrá hasta el jueves 18 de julio. La venta abierta para todo público será a partir del viernes 19 de julio.

​

La banda The Smashin Pumpkins nació en Chicago en 1988, en ese momento el mundo se detuvo a observar una propuesta única que se mantiene a la fecha. Hicieron rock, pop, metal, gótico, psicodelia y electrónica en un caleidoscopio de melodías empalagosas, orquestación grandilocuente, canciones elocuentes y un enganche inquebrantable.

En el momento de su formación, su sonido era diferente, iconoclasta y completamente nuevo, y todavía lo es hoy.

Próximamente, se darán a conocer quiénes serán los teloneros del evento.