Confirmado: The Killers regresa a Costa Rica en 2026

The Killers, una de las bandas de rock más reconocidas a nivel internacional, se presentará nuevamente en Costa Rica el próximo 25 de marzo de 2026 en Parque Viva, donde se anticipa una jornada cargada de éxitos y una masiva asistencia de fanáticos.

Así lo confirmó SD Concerts, productora del evento, la mañana de este lunes.



El público podrá disfrutar en vivo de temas como Mr. Brightside, Human, Somebody Told Me y When You Were Young, parte esencial del repertorio que ha consolidado a la agrupación como referente mundial del género.

La venta de entradas se realizará exclusivamente en eticket.cr y se habilitará de forma escalonada, según las siguientes fechas oficiales:

​Preventa American Express: martes 18 de noviembre, 2 p. m.

Preventa BAC Credomatic: miércoles 19 de noviembre, 10 a. m.

Venta general: jueves 20 de noviembre, 10 a. m.

Se recomienda a las personas interesadas registrarse previamente en la plataforma con el fin de agilizar el proceso de compra, dado que se espera una alta demanda para este concierto.

