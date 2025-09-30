¡Confirmado! Laura Pausini se reencontrará con el público tico en abril de 2026

La cantautora italiana Laura Pausini regresará a Costa Rica el próximo 29 de abril de 2026 con un concierto en el Estadio Nacional, como parte de su undécima gira internacional, Yo Canto World Tour 2026.

El tour iniciará en marzo de 2026 en España y recorrerá Europa, América Latina, Estados Unidos y Brasil, consolidando una vez más la traye﻿ctoria de la artista, quien acumula más de tres décadas de éxitos y reconocimiento mundial.



Su última visita a suelo costarricense fue el 13 de marzo de 2024, cuando llenó de nostalgia y romance el Parque Viva con un espectáculo cargado de sus grandes clásicos.

Pausini, considerada la intérprete italiana más influyente de la historia reciente, promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y nuevas propuestas musicales. Durante la presentación en San José, el público podrá disfrutar de sus grandes éxitos y de canciones incluidas en su próximo álbum Io Canto 2, además de su más reciente sencillo La Mia Storia Tra Le Dita, lanzado en cuatro idiomas.



​“Los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto para mí, el verdadero objetivo de cada lanzamiento: el público. Este año intentaré visitar la mayor cantidad de ciudades posible y presentar un espectáculo que me represente al 100%. Me pongo una vez más al servicio de mi público”, expresó la artista.

Con más de 75 millones de discos vendidos, varios premios Grammy y Latin Grammy, un Globo de Oro y nominaciones al Óscar y al Emmy, Pausini se mantiene como una de las artistas más reconocidas del planeta. Ha sido la primera italiana en cantar en escenarios icónicos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Royal Albert Hall de Londres.





Los boletos estarán disponibles mediante la plataforma eticket.cr en tres fases:

​Preventa exclusiva American Express: jueves 2 de octubre, desde las 10:00 a.m.

Preventa con tarjetas BAC: viernes 3 de octubre, desde las 10:00 a.m.

Venta general: sábado 4 de octubre, a partir de las 8:00 a.m.



