Confirmado: Kany García regresa a Costa Rica este 2026

Kany García, multipremiada artista puertorriqueña, regresará a Costa Rica para ofrecer un concierto el viernes 15 de mayo de 2026 en el Anfiteatro Coca‑Cola del Parque Viva. Los detalles sobre la venta de entradas y precios se darán próximamente, según confirmó la productora Move Concerts en el anuncio oficial del evento.



La artista se presentó en Costa Rica por última vez en 2024, también en Parque Viva, donde ofreció un espectáculo que fue aclamado por la crítica y el público.

En esta nueva cita, Kany interpretará sus éxitos más emblemáticos y canciones recientes, ofreciendo una noche cargada de emotividad y su característico estilo de “poesía hecha música”.



El regreso de Kany García promete ser uno de los conciertos más esperados del año, consolidando su conexión con los seguidores costarricenses que ya esperan vivir nuevamente su música en vivo.



Por el momento, solo se sabe la fecha, recinto y que la venta de boletos será por medio de eticket.cr.