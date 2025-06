¡Confirmado! Guns N' Roses regresa a Costa Rica con concierto

La legendaria banda de rock estadounidense Guns N' Roses ha confirmado su regreso a Costa Rica el 1 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional, como parte de su gira por América Latina. Este será su segundo espectáculo en suelo costarricense, tras su inolvidable presentación en 2016.



La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de la banda, donde se confirmó la fecha y el lugar del evento.







La primera visita de Guns N' Roses a Costa Rica tuvo lugar el 26 de noviembre de 2016, también en el Estadio Nacional, durante su gira Not in This Lifetime... Tour.

En aquella ocasión, la banda ofreció un espectáculo memorable ante más de 29,000 fanáticos, a pesar de las intensas lluvias que marcaron la noche.

Los seguidores costarricenses de Guns N' Roses pueden esperar una noche llena de energía y clásicos del rock como Sweet Child O' Mine, November Rain y Welcome to the Jungle.

Este concierto forma parte de la gira latinoamericana de la banda, que también incluirá presentaciones en países como El Salvador, Colombia, Chile, México y Perú.

La "banda más peligrosa del rock and roll" está de vuelta para hacer vibrar a su público con una noche que promete ser histórico.

Por el momento, ninguna productora ha confirmado traer a la banda, por lo que habrá que esperar para más información del evento, como la fecha de venta y precios de los tiquetes.