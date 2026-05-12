¡Confirmado! Gloria Trevi volverá a Costa Rica este 2026

La cantante mexicana Gloria Trevi regresará a Costa Rica el próximo 3 de octubre de 2026, con un espectáculo programado en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, según confirmó este martes la productora Primo Entertainment.



El evento, denominado Gloria Trevi 2026, fue autorizado para la comercialización de 16.907 boletos, según un oficio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Por ahora, se desconocen los precios y fechas de venta de entradas.

La intérprete de éxitos como Todos me miran, Pelo suelto y Con los ojos cerrados volverá a reencontrarse con el público costarricense, tras varias presentaciones anteriores en las que ha reunido a miles de seguidores con espectáculos de alto despliegue escénico.



Además, el bailarín costarricense Michael Rubí podría integrarse al cuerpo de baile de la gira en Latinoamérica. El artista, conocido por su participación en formatos como Dancing With The Stars y Mira quién baila, ha expresado su interés en formar parte del equipo en su país natal, como lo ha hecho en otros espectáculos.