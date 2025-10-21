¡Confirmado! Ed Sheeran volverá a Costa Rica

¡Ed Sheeran regresará a Costa Rica en 2026! Así lo confirmó este martes, por medio de redes sociales, Move Concert, productora del evento.

El show, que formará parte de su gira por Latinoamérica, será el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional. Se trata de su segunda visita al país, luego de su exitoso debut en 2017.

El cantante británico promete repetir la experiencia que cautivó a miles de fanáticos en su primera presentación en suelo nacional, ofreciendo un espectáculo renovado y su repertorio de grandes éxitos.





Hace siete meses, el anuncio de la gira latinoamericana generó gran expectativa entre los fanáticos costarricenses, quienes recuerdan su primer concierto el 6 de junio de 2017 en el Anfiteatro Coca-Cola de Alajuela.

En esa ocasión, Ed Sheeran interpretó los temas de su álbum “÷” (Divide), logrando un lleno total y consolidando su popularidad en la región.

Se espera que la nueva presentación sea uno de los eventos musicales más importantes del país en 2026.