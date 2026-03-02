¡Confirmadísimo! Maroon 5 se presentará en Costa Rica este 2026

La agrupación estadounidense Maroon 5 anunció oficialmente su regreso a Costa Rica con un concierto programado para el 28 de abril de 2026 en Parque Viva, en Alajuela.

La presentación forma parte de su gira internacional y promete convertirse en uno de los espectáculos pop más relevantes del próximo año en el país.

La banda, considerada una de las más influyentes del siglo XXI, ha vendido más de 100 millones de álbumes y 750 millones de sencillos a nivel mundial, además de superar las 30 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de su trayectoria, ha logrado 32 ingresos al listado Billboard Hot 100, múltiples certificaciones Diamante y Platino, así como récords históricos en rankings pop.

Desde su debut con el álbum Songs About Jane, el grupo consolidó un estilo que fusiona pop rock con R&B. Con el paso de los años, evolucionó hacia sonidos contemporáneos que integran elementos electrónicos y colaboraciones internacionales, manteniéndose vigente en la radio y el streaming.

En 2025, la revista Billboard la nombró como la banda número uno del siglo XXI, reconocimiento que reafirma su impacto en la industria musical global.

El concierto incluirá algunos de sus mayores éxitos, entre ellos This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You y Memories, además de material más reciente.

La presentación combinará la producción de gran formato característica del grupo con la infraestructura de Parque Viva, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos masivos.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles a través del sitio eticket.com y se comercializarán en las siguientes fechas: