¡Confirmadísimo! Iron Maiden ya tiene fecha para su regreso a Costa Rica

La espera terminó y ya es oficial: Iron Maiden regresará a Costa Rica el próximo 8 de octubre del 2026. El anuncio fue publicado por la propia banda este viernes, donde reveló las fechas de su recorrido por Centro y Sudamérica como parte del Run For Your Lives World Tour 2026, la gira con la que celebrarán sus 50 años de trayectoria.



El concierto se realizará en el Estadio Nacional, y Costa Rica formará parte de una ruta que también incluye a El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.

Según la información oficial compartida por la agrupación y Move Concerts, The Raven Age será el invitado especial en los conciertos de El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.

La gira también contará con artistas como Alter Bridge (Brasil), Mammoth (Chile), Souls of Steel (El Salvador), Nuclear (Chile) y LA H NO MURIÓ (Argentina), según la ciudad.









La banda informó además que las entradas saldrán a la venta la próxima semana en la mayoría de países, pero Costa Rica y El Salvador tendrán su venta general en febrero. En el resto de destinos, los presales para fan club iniciarán la próxima semana.



Con este anuncio, Iron Maiden confirma lo que los fanáticos venían sospechando desde el enigmático video publicado por Move Concerts el miércoles, donde referencias al número 50 y unos ojos rojos en la oscuridad adelantaban el regreso del “hierro” a suelo tico.



El 2026 será un año histórico para la banda y Costa Rica ya tiene su lugar asegurado en la celebración.





