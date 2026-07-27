Confirmadísimo: Gorillaz llegará a Costa Rica con grandes éxitos y nueva música

La banda británica Gorillaz llegará por primera vez a Costa Rica para ofrecer un concierto que reunirá sus principales éxitos y parte de su más reciente producción musical.

El grupo se presentará el próximo sábado 14 de noviembre en Parque Viva. Así lo confirmó Jogo por medio de sus redes sociales.

La llegada de Gorillaz representa un momento esperado por los seguidores de una de las propuestas más innovadoras de la música internacional. La agrupación combina sonidos de rock alternativo, hip hop, electrónica y pop con una propuesta visual protagonizada por sus personajes animados.





Entre las canciones más reconocidas que forman parte de su trayectoria destacan Clint Eastwood, 19-2000, Feel Good Inc., DARE, Tomorrow Comes Today y On Melancholy Hill. Estos temas se convirtieron en algunos de los mayores éxitos de una banda que ha construido una identidad propia a través de la música y la animación.

Gorillaz surgió a finales de la década de 1990 como un proyecto creado por el músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett. La agrupación se presentó al público como una banda virtual integrada por los personajes 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.





Su primer álbum, Gorillaz, fue lanzado en 2001 y marcó el inicio de una carrera internacional que posteriormente sumó producciones como Demon Days, Plastic Beach, The Fall, Humanz, The Now Now, Song Machine, Season One: Strange Timez' y Cracker Island.

A lo largo de su carrera, Gorillaz también ha trabajado con reconocidos artistas de diferentes géneros musicales. Entre ellos figuran De La Soul, Snoop Dogg, Elton John, Bad Bunny, Tame Impala, Beck y Stevie Nicks.

La agrupación mantiene activa su propuesta musical con el lanzamiento de nuevas producciones y presentaciones internacionales.