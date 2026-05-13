Condenan a prisión a intermediario que vendió drogas a Matthew Perry

Un intermediario que ayudó a suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, fue condenado este miércoles en California.

Erik Fleming se convirtió en la cuarta persona sentenciada por el caso relacionado con la muerte de Perry. El actor fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023.

Fleming, de 56 años, deberá cumplir dos años en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina y de distribución de la droga con resultado de muerte.

“Había pruebas contundentes de que el señor Fleming suministró las drogas que causaron la muerte del señor Perry”, declaró ante el tribunal de Los Ángeles el fiscal federal adjunto Ian Yaniello.

El mes pasado, Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense conocida como “La reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por la muerte del actor.

Según la investigación, Sangha trabajó con Fleming para vender 51 frascos de ketamina a Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.

Iwamasa administró la sustancia al actor en varias ocasiones, incluido el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha. La combinación provocó la muerte del intérprete.

Está previsto que Iwamasa reciba sentencia este mes. Además, dos médicos también fueron condenados por el caso.

Perry, de 54 años, habló públicamente durante años sobre sus problemas de adicción.

El actor recibía ketamina como parte de un tratamiento supervisado contra la depresión, pero la Fiscalía sostiene que a finales de 2023 desarrolló dependencia a la sustancia.