Concierto que mueve fronteras: más de 1.800 personas viajaron por tierra a Costa Rica para ver a Bad Bunny

La presentación de Bad Bunny en Costa Rica, única en Centroamérica, convirtió al país en epicentro cultural de la región. El fenómeno musical detonó un movimiento sin precedentes: más de 1.800 personas viajaron por tierra desde Nicaragua, Panamá y El Salvador para asistir al concierto, según datos de Tica Bus, empresa del grupo MOBILITY ADO.

De acuerdo con los datos de la compañía, el miércoles ingresaron 400 personas: 350 desde Managua en siete buses y 50 desde Panamá. El jueves, considerado el pico de movilidad, llegaron 900 pasajeros en 18 buses: 750 desde Nicaragua, 100 desde Panamá y 50 desde El Salvador. Para el viernes, último día de traslado antes del evento, se proyectó el ingreso de 550 personas más.

Este comportamiento consolidó el concierto como motor de movilidad regional y confirmó el papel estratégico del transporte terrestre para conectar a Centroamérica con experiencias culturales de gran magnitud.

La alta demanda obligó a activar operaciones reforzadas, priorizando seguridad, coordinación fronteriza y puntualidad.

“La movilización registrada confirma que el transporte terrestre sigue siendo un habilitador esencial para que miles de centroamericanos accedan a experiencias culturales que trascienden fronteras.



"La llegada de miles de fans estimuló la actividad en alojamiento, comercio y servicios, demostrando que la movilidad no es solo traslado, sino experiencia, economía y cultura en movimiento, señaló Mario Pérez, gerente comercial y operativo de Tica Bus.

