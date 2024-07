¡Concierto para todo público! Hoy salen las entradas para 'The Smashing Pumpkins'

The Smashing Pumpkins, una de las bandas más icónicas de la escena del rock alternativo de los años 90, ha vuelto a captar la atención del público y de la crítica con sus nuevos lanzamientos.



Con su gira The World is a Vampire Tour, la banda llegará a Costa Rica el 16 de noviembre. El evento se realizará en Parque Viva.



Tan pronto se anunció el concierto y la preventa de entradas, los fanáticos del rock respondieron comprando de inmediato sus boletos para garantizarse su espacio en el espectáculo.



Ahora, quienes se quedaron sin un boleto pueden adquirirlo, pues este viernes salen las entradas para todo público y aún quedan boletos disponibles en todas las zonas.



El espectáculo es para todo público, aunque los menores de edad solo podrán ingresar a las zonas 501 y 505.



Las entradas se venden por medio de la plataforma eticket.cr. Los precios van desde los ₡34.500 hasta los ₡74.500 en modalidad Golden Circle, a ambos montos se les deben sumar los cargos de servicio e incluyen la opción de pagarlos con tasa cero a tres meses sin intereses.

Los músicos de Chicago no visitaban el país desde 2008, cuando fueron parte del famoso Festival Imperial, por lo que será, sin duda, una cita de alto voltaje para los nostálgicos del grunge.