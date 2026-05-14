Concierto de Romeo Santos y Prince Royce apunta a llenazo en el Estadio Nacional

La presentación de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica es uno de los eventos musicales más esperados de 2026. La producción confirmó que cerca del 70% de las entradas disponibles ya fue vendido, pese a que las ventas iniciaron hace menos de un mes.

El concierto se realizará el martes 18 de agosto a las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional de Costa Rica. La cita reunirá en un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes de la bachata.

La gira Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026 arrancó con llenos totales en varias ciudades. En Milwaukee agotó localidades y en Lima la demanda obligó a abrir una segunda fecha. Según la productora ONE CR, el comportamiento del mercado costarricense mantiene una tendencia similar.

Juan Carlos Campos, promotor del evento, aseguró que el ritmo de ventas refleja el interés del público nacional por un espectáculo de gran formato y alto impacto internacional.

El concierto también marca el regreso de Prince Royce a Costa Rica tras casi diez años de ausencia. En el caso de Romeo Santos, aunque visitó el país en 2024 junto a Aventura, esta nueva propuesta toma fuerza por tratarse de un doble cartel estelar.

La producción del tour está ligada al proyecto musical Better Late Than Never, material que ambos artistas lanzaron recientemente y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Uno de los elementos más llamativos del espectáculo será el formato de medleys. La dinámica permitirá interpretar varios éxitos de forma continua durante la noche. El repertorio incluirá temas románticos, clásicos de desamor y canciones de fiesta que marcaron a toda una generación de seguidores del género.

La organización también facilitó la opción de compra mediante Tasa 0% BAC. El beneficio permite adquirir entradas con pagos desde ¢13.900 mensuales a tres meses, lo que impulsó la demanda en diferentes localidades.

La producción recomendó al público asegurar sus boletos lo antes posible debido al rápido avance de la boletería. Las entradas continúan disponibles a través de eticket.cr. Los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto.



