Concierto de regreso de BTS fue visto por 18,4 millones de espectadores en Netflix

El concierto de regreso de las megaestrellas del k-pop BTS fue visto por 18,4 millones de espectadores en todo el mundo, informó este miércoles el gigante del streaming Netflix.



El grupo de siete integrantes se presentó el sábado por primera vez desde la pausa que iniciaron en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, algunos de ellos en instalaciones cercanas a la fortificada frontera con Corea del Norte.



La transmisión en vivo del espectáculo en Netflix "atrajo a 18,4 millones de espectadores en todo el mundo (...), lo que demuestra que la influencia del grupo no ha hecho más que intensificarse durante su tiempo de separación", aseguró la plataforma en un comunicado.



La transmisión en vivo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl, llegó al Top 10 semanal en 80 países y se aseguró el primer lugar en 24.



Este concierto paralizó la capital surcoreana y logró reunir de manera presencial a 100.000 fans en el centro de la ciudad, según el sello discográfico de BTS.



Los fanáticos agitaron un mar de barras luminosas y cantaron los éxitos de la famosa 'boyband', mientras sostenían sus teléfonos en alto para grabar la actuación.



Se movilizaron alrededor de 15.000 agentes de policía y personal de seguridad para la presentación, con barricadas a lo largo de las calles y locales cercanos cerrados.



BTS presentó, un día antes del concierto, su nuevo álbum, 'ARIRANG', un reflejo de la identidad coreana de esta banda ahora mucho más madura. Vendió casi cuatro millones de copias en su primer día, según su sello.



El espectáculo también precede a un tour mundial de 82 fechas que incluye varias escalas latinoamericanas, como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, además de Madrid.



​