Concierto de Lucero y Mijares cancelado: ¿Cómo solicitar reembolso de entradas?

El concierto de Lucero y Mijares, previsto para el viernes 6 de febrero de 2026 en el anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, fue cancelado oficialmente, confirmó la productora del evento mediante un comunicado de prensa.

La suspensión del espectáculo, que ya aparece marcada como cancelada en la plataforma eticket.cr, obliga a los seguidores de los artistas mexicanos a posponer el esperado reencuentro musical que prometía una noche de nostalgia y romanticismo en Alajuela.

En relación con las entradas adquiridas, la producción informó que el proceso de devolución del dinero ya está en marcha y se realizará de forma automática e interna, sin que los clientes deban realizar trámites adicionales. Según el comunicado firmado por el productor general Andrés Valverde, los montos serán depositados en todas las cuentas a más tardar este viernes.

Asimismo, se aclaró que no es necesario enviar correos ni solicitudes adicionales, ya que el equipo de producción gestiona directamente las devoluciones. Para consultas específicas, las personas pueden comunicarse con la tiquetera oficial Eticket, al número telefónico 2295-9400.