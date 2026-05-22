Concierto de Chayanne: todo lo que debe saber antes de llegar al Estadio Nacional
Horarios, objetos prohibidos, rutas de ingreso y precios de entradas: la guía completa para disfrutar el "Bailemos Otra Vez Tour" sin contratiempos.
Costa Rica recibirá nuevamente a Chayanne con una presentación en el Estadio Nacional como parte de su gira Bailemos otra vez Tour 2026. El concierto marcará el regreso del artista al país tras su exitoso espectáculo de abril de 2025.
Horarios confirmados para el concierto
- 2:00 p. m.: Apertura de boletería en el estadio.
- 4:00 p. m.: Apertura de puertas y activaciones.
- 5:00 p. m.: Presentación de DJ Dr. Leo.
- 7:50 p. m.: Inicio del concierto de Chayanne.
- 8:30 p. m.: Cierre de puertas.
La organización también publicó las rutas de ingreso según la localidad adquirida. Los asistentes deberán revisar previamente su acceso para evitar retrasos.
Objetos prohibidos dentro del estadio
La producción informó que estará prohibido ingresar al Estadio Nacional con armas, objetos punzocortantes, bengalas, carpas y sillas plegables. Tampoco se permitirá el acceso con selfie sticks, cámaras fotográficas, sprays de protección, pancartas superiores a un metro, bocinas portátiles ni drogas.
El cantante puertorriqueño regresará al país luego de un espectáculo exitoso en 2025. En aquella ocasión interpretó éxitos como Salomé, Provócame, Boom Boom, Atado a tu amor, Tiempo de vals y Torero.
Entradas aún disponibles
Las entradas continúan disponibles mediante eticket.cr. Los precios, con impuestos incluidos, son:
- Experiencia: ₡174.000
- Silla Oro: ₡144.500
- Silla Plata: ₡108.500
- Silla Bronce: ₡70.500
- Platea: ₡58.500
- Balcón: ₡51.500
- Sombra: ₡44.000
- Gradería General: ₡34.500
La producción recomendó llegar temprano y verificar la ubicación del acceso antes del ingreso al Estadio Nacional.