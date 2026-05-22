Concierto de Chayanne: todo lo que debe saber antes de llegar al Estadio Nacional

Costa Rica recibirá nuevamente a Chayanne con una presentación en el Estadio Nacional como parte de su gira Bailemos otra vez Tour 2026. El concierto marcará el regreso del artista al país tras su exitoso espectáculo de abril de 2025.

La producción compartió el cronograma oficial para la jornada. La boletería del estadio abrirá a las 2:00 p. m., mientras que las activaciones y experiencias comenzarán a las 4:00 p. m., hora en que también abrirán las puertas del recinto.



