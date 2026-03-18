Concierto benéfico inspirado en 'Star Wars' recaudará fondos para niños con cáncer

Una velada musical inspirada en una de las sagas cinematográficas más icónicas del mundo, Star Wars, busca convertir la emoción en ayuda concreta para niños con cáncer.

El próximo 9 de mayo a las 7 p. m., el Auditorio Nacional del Museo de los Niños será sede del concierto Galaxia de Esperanza, una iniciativa benéfica a favor de la Fundación Pollitos de Hierro.

El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para apoyar a menores en tratamiento oncológico y sus familias, mediante programas de acompañamiento integral que impulsa esta organización costarricense.

La actividad propone una experiencia musical cargada de simbolismo, donde las melodías asociadas a historias de valentía y lucha se transformarán en un respaldo tangible para quienes enfrentan el cáncer infantil.

“Nos inspiramos en una historia de esperanza y luz en medio de la oscuridad. Aquí los verdaderos héroes son niños reales que enfrentan esta enfermedad con una fortaleza admirable, a quienes llamamos Pollitos de Hierro”, señaló Melissa Romero, directora de la fundación.

Como parte de la experiencia, desde las 5 p. m. habrá actividades previas, entre ellas un photobooth temático, venta de artículos coleccionables y espacios interactivos. Además, participarán cosplayers que recrean personajes del universo galáctico, lo que permitirá a los asistentes sumergirse en el ambiente del evento.

El público también podrá asistir caracterizado como sus personajes favoritos y participar en rifas organizadas durante la jornada.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma PassLine, con una cuota benéfica de ₡15.000 y ₡20.000, monto que se destinará directamente a los programas de la fundación.

Los recursos recaudados fortalecerán iniciativas como Llenamos pancitas, orientada a garantizar alimentación digna para los pacientes y sus familias durante el tratamiento, así como otros servicios de apoyo emocional y social.

“Queremos que este concierto sea un espacio para que usted se una a una causa profundamente humana: asegurar que ningún niño ni su familia enfrenten el cáncer sin apoyo, alimento ni esperanza”, agregó Romero.

Apoyo integral a familias

La Fundación Pollitos de Hierro es una organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento a niños con cáncer en todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta su recuperación o procesos paliativos.

Entre sus programas destacan el apoyo alimentario, acompañamiento emocional, actividades recreativas y educativas, así como iniciativas como Cumplimos sueños, que busca hacer realidad los deseos de menores en etapa terminal.

En la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), el cantante venezolano Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, elegió a esta fundación como su causa social.

La organización impulsa alianzas solidarias con empresas, voluntarios y la comunidad para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas en todo el país.

Quienes deseen colaborar, también pueden obtener información al número 7159-9794 o consultando en el sitio web oficial de la fundación.