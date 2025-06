Concierto apoyará a Erick León tras millonario robo de camión e instrumentos

Lo que normalmente sería una fiesta musical, se convertirá este año en un acto de apoyo y solidaridad. El próximo 11 de julio, el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva será el escenario de un espectáculo único con motivo de la independencia de Colombia en Costa Rica, y también de un gesto de respaldo hacia el cantante nacional Erick León, quien recientemente fue víctima del robo de gran parte del equipo de su agrupación, La Jungla.

​La velada contará con la participación de grandes figuras de la música latina como Jorge Celedón, Binomio de Oro y Mickey Taveras, leyendas del vallenato y la salsa que compartirán escenario por primera vez en suelo costarricense. Como acto de apertura, Erick León y La Jungla se presentarán como invitados especiales, y parte de las ganancias del evento serán destinadas para colaborar con la recuperación del artista.

El respaldo no es menor: las entradas VIP ya están agotadas, lo que refleja el entusiasmo del público por esta celebración cultural, pero también el respaldo a la causa solidaria.



A más de un mes del robo, Erick León aún no ha logrado recuperar ni la mitad del equipo sustraído. El asalto ocurrió el martes de Semana Santa en Heredia, cuando un camión que transportaba los instrumentos fue robado. Aunque parte de las pertenencias fueron halladas durante un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí, la pérdida es significativa.



La investigación del caso se ha visto entorpecida por una serie de contratiempos. El conductor del camión no notificó de inmediato sobre el robo, lo que retrasó el accionar policial. Las cámaras de vigilancia mostraron que el camión llegó hasta Guápiles, ya sin rotulación, y finalmente fue localizado en La Rita, dentro de una finca que funciona como depósito de vehículos robados.



​"La música no para" 

A pesar del duro golpe económico y emocional —el equipo estaba valorado en más de ₡20 millones— León no ha detenido su agenda de presentaciones.

​“Dejé todo a Dios. Yo ya solté. Me causó un gran dolor, pero seguimos adelante porque la música no para”, afirmó con resiliencia.

El productor Henry Salmerón, a cargo del evento del 11 de julio, explicó que la participación del artista costarricense busca rendirle homenaje y brindarle el respaldo que tanto necesita.

​“Erick es de los que siempre está para los demás. Ahora queremos estar para él. Muchos crecimos con canciones como Ya no eres mi bombón, La colita o El baile del gusano. Incluirlo es ponerle salsa Lizano a esta receta colombiana”, dijo Salmerón.

Las entradas se encuentran disponibles en www.publitickets.com, con precios que van desde ₡17.750 (zona gramilla). Las localidades VIP con mesas ya están completamente agotadas.

El concierto promete ser una noche para celebrar, bailar y también tender una mano a un artista que ha dado tanto a la música tropical en Costa Rica.