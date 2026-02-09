Con gritos y aplausos, tico enloquece a su familia tras figurar en show de medio tiempo en Super Bowl LX

El costarricense Raúl Zúñiga, de 88 años, conocido como “Chino”, residente en Los Ángeles, California, EE. UU., formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, realizado este domingo 8 de febrero, con una presentación al ritmo de música latina a cargo de Bad Bunny.

Zúñiga se preparó durante dos semanas en las ciudades de Los Ángeles y Santa Clara para su participación en el evento, según confirmó su esposa, Lilliana Sandí, a Teletica.com.



Durante el desarrollo del partido, familiares del bailarín —entre ellos su esposa, hijos y nietos— se reunieron en su casa ubicada en Norwalk, California, para observar el encuentro deportivo y el espectáculo de medio tiempo.

Así fue el abrazo de don Raúl con Bad Bunny, después del show.

Sandí señaló a este medio que la participación de Zúñiga representó una oportunidad de visibilidad internacional para Costa Rica.

“Esto es un elogio de poner a Costa Rica en el mundo”, dijo su esposa Lillian.

La familia siguió la transmisión del espectáculo a la espera de su aparición y reaccionó al momento en que las cámaras captaron al costarricense, en primera plana, durante la presentación, que fue vista por millones de personas alrededor del mundo que siguen el partido final de la temporada de la NFL.