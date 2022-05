Con este mensaje Nodal contactó a tatuador tico

Por Luanna Orjuela Murcia | 23 de mayo de 2022, 12:08 PM

Por medio de un mensaje de Instagram, el famoso cantante Christian Nodal contactó a Christian Araya, un tatuador costarricense, para visitarlo a él y a su hija en Samsara Tattoo Studio ( @samsaratattoostudio ).

Lo que le llamó la atención al mexicano fue la hija de Araya, Catalina, quien desde los ocho años empezó a tatuar y hoy, con apenas 10 años, es toda una artista con muchos seguidores en redes sociales (@catalina.tattoo) .

"Fue sorpresivo. El domingo me levanté temprano y revisé los mensajes de Instagram y tenía un mensaje de Christian y pues le contesté y de inmediato él me respondió. Nos conectamos por WhatsApp y me dijo que se quería tatuar. Por dicha yo los domingo no tatúo, entonces tenía libre el día y lo pude tatuar. Me comentó que le gustaba muchísimo el trabajo de Catalina y que se quería tatuar con ella. Estaba súper feliz porque lo tatuamos ambos", explicó el tatuador, quien tiene su negocio en Curridabat.

Christian Araya le tatuó encima de "Utopía", un tatuaje del mexicano que hacía referencia a su expareja Belinda, con la imagen de una flor de cerezo (Sakura), una que tiene "mucho simbolismo para él". Tardaron 30 minutos en hacerle este tatuaje.

¿Se refirió Nodal a Belinda a la hora de tatuarse?

"En realidad con Christian no fue diferente a otros clientes. Siempre respeto la confidencialidad de ellos. Simplemente, me dijo que quería una flor y la ubicación, así que así lo hice. No dijo absolutamente nada de sus temas personales".

Pureza

La joven Catalina tatuó al intérprete de Adiós Amor con un corazón verde que representa la pureza.

“Por una cuestión de pureza escogió a Cata, una niña de 10 años, para realizarse un corazón verde, el color de la pureza", explicó el padre de la tatuadora.



Catalina tardó unos 40 minutos en tatuar al mexicano.





Fans se dieron cuenta y corrieron

Por un tema de respeto y privacidad, Christian Araya no publicó nada sobre la visita de Nodal. Pero, cuando llegó la hora de que Catalina lo tatuara, él subió la experiencia a sus historias de Instagram, con varios videos.

Rápidamente, los fanáticos costarricenses localizaron el local y se trasladaron hasta allí.

"Nodal quiso compartir con nosotros todo el día acá. Entonces, tras la publicación de él, muchas personas llegaron afuera. Él muy amablemente salió, se tomó fotos con ellos y hasta les cantó un rato", detalló Araya.

En medio de la jornada de tatuajes, Nodal le comentó al tico que a él también le gusta tatuar y una de las fans le pidió al mexicano que la tatuara, por lo que se animó y tatuó "@nodal" en su brazo.

Para el tatuador, conocer a Nodal fue una experiencia inolvidable, ya que le pareció una gran persona que destaca por su humildad. El artista incluso llevó al tatuador y a su hija como invitados especiales al concierto en el Estadio Nacional.



"Estuvimos con él en la tarima, y pasó a Catalina al frente, con él Le contó al público que Cata le había tatuado un corazón y hasta cantó un ratito con ella; fue muy chiva. De hecho, el sábado hablábamos que no habíamos logrado conseguir entradas para el concierto y nunca nos imaginamos que el domingo iba a recibir un mensaje de Christian diciendo que seríamos sus invitados especiales", dijo Araya.

Para más detalles, puede ver el video adjunto.