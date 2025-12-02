¡Con botas y sombrero! Vea aquí las fotos de la boda de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez y Evelyn Durán celebraron su boda este fin de semana con una ceremonia íntima llena de emociones, detalles simpáticos y la compañía de sus familiares y amigos más cercanos. La temática vaquera y los momentos inesperados hicieron de esta celebración un día inolvidable.

La ceremonia se realizó en la tarde-noche del domingo, y aunque hubo algunos percances, como la luz que se fue justo en el momento de la entrada de la novia o el vestido que se encogió mientras sus amigas lo preparaban, esos detalles no opacaron la celebración (vea las fotografías utilizando las flechas sobre la foto principal).

Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de la novia junto a sus padres, mientras los rostros de sus familiares reflejaban la alegría y la emoción de verlos dar este gran paso. La pareja también disfrutó de la temática vaquera, decisión de Evelyn, que aportó un toque divertido y único a la celebración.

El aguacero al mediodía no impidió que la tarde se convirtiera en un evento memorable. Los invitados, entre estos las periodistas Lizeth Castro y Susanna Peña, se acomodaron y celebraron cada instante junto a Carlos y Evelyn, quienes también tienen dos hijas: Karolina y Nicole, ambas involucradas con la organización y desarrollo de la boda.

La historia de amor de Carlos y Evelyn comenzó en Teletica, donde ella llegó a ser su jefa, y con el tiempo consolidaron su familia. El compromiso se dio la noche de Año Nuevo, con la complicidad de sus hijas, y finalmente culminó en esta ceremonia íntima que reflejó el estilo y la cercanía que siempre han querido para su vida en pareja.

