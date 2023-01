Con apenas 11 años, palmareña publica libro sobre personas con discapacidad

“Me inspiré porque mi mamá estaba en una maestría de la que hablaba sobre inclusión de los niños con discapacidades. Yo he visto en instituciones y en la calle a mucha gente que no ayuda a la gente con discapacidad o la discriminan, porque no son perfectos y creen que son malas personas.

"A mí esto me da mucha lástima porque tengo tres amigos míos con discapacidad y ellos no son malas personas, por eso me inspiré, para que la gente entienda que la exclusión no llega a ningún sentido y hay que respetar a la gente tal como es", comentó Barrantes a Teletica.com.