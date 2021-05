Con 'Amor' Daniem le propuso matrimonio a Sharon Segura

El cantautor costarricense Daniem le propuso matrimonio a la modelo y presentadora Sharon Segura con el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado "Amor".

Daniem compuso la canción para su ahora prometida, con quien está próximo a cumplir dos años de relación.

"Amor" es un tema del género pop urbano que incorpora la armonía de las guitarras con una letra sumamente romántica.

Este tema forma parte del nuevo sonido que Daniem trae para su

audiencia y, justamente, es el primer lanzamiento de este

año 2021.

“Cada vez me siento más identificado y cómodo con el sonido y el trabajo que hacemos en el estudio de grabación. Amo las guitarras y fácilmente podría incorporarlas en todas mis canciones. A pesar de que esta canción es muy romántica y suave, sigue siendo parte del pop urbano, género en el cual pretendo quedarme porque me permite combinar el romanticismo que me gusta componer con sonidos frescos y latinos, con percusiones fuertes que pueden ser utilizados para ambientes de fiesta. Música sana y alegre pa’ todas las edades”, dijo el joven cantante.