Comunicadores con síndrome de Down presentarán edición especial de ‘Más que Noticias’

El programa Más que Noticias (MQN) tendrá este viernes una edición especial presentada únicamente por comunicadores con síndrome de Down. La iniciativa coincide con el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y con los 30 años de la promulgación de la ley relacionada con esta población en Costa Rica.

Cuatro integrantes de ION Revista Inclusiva asumirán la conducción del espacio. Se trata de los comunicadores Charlize Silesky, Sofía Rocha, Stefano Baudrit y Sebastián Retana (ver fotografía en la portada).

La producción busca promover una comunicación más inclusiva y demostrar las capacidades profesionales de personas con discapacidad.

El productor y presentador de MQN, Juan Carlos Zumbado, explicó que la decisión responde a la necesidad de abrir espacios reales dentro de los medios de comunicación.

Según detalló, los cuatro comunicadores que llevarán la batuta en este especial colaboran con MQN desde hace casi un año a través de ION Revista Inclusiva.

“Queríamos hacer un programa diferente que no se ha hecho anteriormente en el país y es que todo el programa sea presentado por personas con síndrome de Down”, señaló Zumbado.

Sofía Rocha junto a los presentadores de 'Más que Noticias'.

La edición especial incluirá reportajes enfocados en personas con distintas discapacidades. El objetivo es visibilizar sus historias de vida, sueños y retos, además de destacar el papel del apoyo familiar y social.





Zumbado indicó que esta producción forma parte de Más que Noticias Especiales , un formato con identidad gráfica y musical distinta, creado para fechas conmemorativas o temas específicos.





Por su parte, la directora de ION Revista Inclusiva, Inés Monge y mamá de Charlize Silesky, afirmó que permitir que personas con síndrome de Down asuman roles protagónicos en televisión ayuda a romper prejuicios.





“La inclusión significa dar espacios visibles y protagónicos. El talento, la preparación y la capacidad no dependen de una condición”, expresó.

Monge agregó que la presencia de comunicadores con síndrome de Down en medios nacionales favorece la representación y permite que otras personas con discapacidad visualicen oportunidades profesionales reales.

También destacó el impacto de la iniciativa para las familias, los participantes y la sociedad costarricense.

“Cuando la audiencia ve a los chicos informar, entrevistar e improvisar, cambia la forma en que se percibe la discapacidad”, señaló.

La directora agradeció a Más que Noticias y a Teletica por abrir espacios permanentes para reporteros con síndrome de Down dentro de la programación.

Charlize Silesky y la periodista Diana Vásquez.

El programa especial se transmitirá este viernes 29 de mayo y marcará una experiencia inédita en la televisión nacional, al colocar a comunicadores con síndrome de Down al frente de una producción completa.

El programa MQN se transmite de lunes a viernes a las 6:25 p. m. por Teletica. Siga esta transmisión especial y el resto de ediciones por Canal 7, Teletica.com y la señal del app TDMAX.

