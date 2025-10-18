Compromiso de Melissa Alvarado: “Pasé años en relaciones tormentosas y ahora todo fluye”

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, vive uno de los momentos más felices de su vida.

Hace pocas semanas anunció su compromiso con el artista Édgar Brenes, y en una conversación con Teletica.com contó cómo surgió su historia de amor, la forma inesperada en que se dio la propuesta y lo que significa para ella dar el “sí” para el resto de su vida.

​Una historia que empezó en un concierto

Todo comenzó hace un año y medio, cuando Melissa viajó a México para asistir al último concierto de Percance, banda en la que tocaba su cuñado… y también Édgar, aunque ella no lo sabía.

​“Yo iba a ver a mi cuñado tocar y nunca me había dado cuenta de que Édgar también era parte del grupo”, contó entre risas.

Durante el viaje se conocieron, compartieron con amigos, fueron a ver un partido de la Champions y rápidamente conectaron.

​“Regresamos a Costa Rica siendo amigos, pero en cuestión de meses nos dimos cuenta de que ya nos gustábamos”, recuerda.

Al inicio, ambos venían de procesos personales similares: Melissa de una relación larga y él de un divorcio. ​“Nos encontramos en un momento en que ninguno buscaba nada. Todo se dio de forma natural”, asegura.

Poco después comenzaron su relación y, según cuenta, fue ahí donde encontró lo que más valora en una pareja: la paz.

“Con él todo se ha dado demasiado fácil. Me da una paz que me había costado mucho encontrar. Pasé años en relaciones tormentosas, y ahora todo fluye. Por eso, aunque muchos digan que tenemos poco, yo nunca había sentido algo así”.

El compromiso llegó el pasado 26 de septiembre, durante un viaje por el Viejo Continente que tuvo una parada en Nápoles. Melissa pensaba que se trataba de una cena para celebrar su participación en una maratón, pero la sorpresa fue otra.

“Habíamos pasado el día recorriendo todo lo de Maradona en Nápoles, y cuando llegamos a la cena él empezó a hablar de nuestros proyectos. De pronto se puso serio, se arrodilló… y me pidió matrimonio. Me dio risa nerviosa, luego ganas de llorar. Fue un momento muy íntimo y muy bonito”.

El anillo tiene un zafiro lavanda, un detalle que para Melissa tiene un significado muy especial.

​“Siempre he sido 'fan' de La Sirenita, y le había contado que me encantaba el color lila. Cuando vi el anillo no lo podía creer. Me di cuenta de que realmente había puesto atención”.

Privado, pero no oculto

La periodista reconoce que al inicio prefirió mantener su relación lejos de los reflectores.

​ “ No era que lo ocultara, simplemente creo que hay que cuidar la vida privada . Yo salgo todos los días en televisión, pero la gente no sabe lo que hay detrás”, explicó.

Su relación se hizo pública durante una premiación, cuando las cámaras los captaron juntos. Desde entonces, Melissa no esconde su felicidad, aunque mantiene los detalles más personales fuera del foco mediático.

Edgar, además de músico, es quien le da equilibrio a su día a día.

​“Yo soy acelerada, me estreso por todo, y él es paz. Cocina delicioso —porque a mí no me gusta cocinar—, y nos complementamos perfecto. Yo soy maniática con la limpieza, así que hicimos el trato ideal”, cuenta entre risas.

Ambos incluso trabajan en un proyecto juntos: su futura casa, que comenzaron a construir hace unos meses.

Aunque aún no tienen fecha definida para la boda, la periodista adelantó que preferiría algo íntimo.

​“No me gustan las bodas grandes. Me interesa más que sea un momento especial y disfrutar una linda luna de miel”, dijo.

Sobre la posibilidad de tener hijos, Alvarado fue clara:

​“Si vienen, bienvenidos; si no, también. No es algo determinante para mí”.

“Las casualidades no existen”

La comunicadora, que se ha consolidado como una de las voces femeninas más reconocidas del periodismo deportivo costarricense, asegura que este nuevo capítulo llegó cuando menos lo esperaba.

“Yo había pasado dos años sola, sin querer saber nada de relaciones. Y justo cuando no buscaba nada, apareció él. Siempre digo que las casualidades no existen: todo pasa por algo”.

Hoy, con una sonrisa que delata su felicidad, la comunicadora afirma que encontró en Édgar a su compañero de vida:

“Más que mi pareja, es mi amigo. Con él hay confianza, comunicación y paz. Por eso estoy segura de que es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida”.



