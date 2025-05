¿Compró entradas para Vybz Kartel en Costa Rica? Así se realizará el reembolso

Tras la inesperada reprogramación del concierto de Vybz Kartel en Costa Rica, originalmente previsto para este fin de semana, la productora del evento, Plus Entertainment, confirmó que el proceso de devolución de las entradas iniciará este lunes y se realizará de forma automática.



Según detalló Bryce Poveda, productor del espectáculo, el dinero será reintegrado directamente a la cuenta o tarjeta bancaria utilizada para la compra a través de la plataforma Publitickets, encargada oficial del evento.



Esto significa que los clientes no tendrán que hacer ninguna gestión adicional si utilizaron tarjeta de crédito o débito: el monto será devuelto al mismo medio de pago en los próximos días hábiles, de acuerdo con los plazos del sistema financiero.



Para quienes requieran información adicional, seguimiento o tengan alguna complicación con el reembolso, pueden contactar a la tiquetera al número telefónico 6012-6767 o por medio del correo electrónico [email protected].

¿Cómo solicito el reembolso si adquirí mi entrada en reventa?

Al igual que en otros eventos, la productora no se hace responsable por entradas adquiridas fuera de la plataforma oficial. Si compró un boleto mediante reventa —ya sea a través de terceros, redes sociales o plataformas no autorizadas—, no podrá acceder al proceso automático de devolución, ya que la transacción no está registrada a su nombre ni vinculada a una cuenta bancaria verificada por el sistema oficial.

En estos casos, la recomendación es contactar directamente a la persona o canal por el cual adquirió la entrada.



​¿Por qué se canceló el concierto?

La suspensión se debe a que las autoridades migratorias costarricenses negaron el permiso de ingreso al artista jamaiquino, pese a que su equipo sí logró entrar al país. La visa de trabajo había sido solicitada el 22 de abril, pero la negativa oficial se notificó a la producción el 2 de mayo a las 3:14 p. m., horas antes del evento.

Aunque la organización contaba con todos los permisos requeridos por otras instituciones como el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y la Fiscalía del Teatro Nacional, el impedimento migratorio obligó a reprogramar el espectáculo.