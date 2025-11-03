¿Comprará entradas para ver a Eros Ramazzotti en Costa Rica? Anote las fechas relevantes

El reconocido cantautor italiano Eros Ramazzotti confirmó su regreso a Costa Rica como parte de su nueva gira internacional Una historia importante World Tour, con una presentación programada para el 18 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional.



El intérprete promete ofrecer un espectáculo cargado de nostalgia, emociones y grandes éxitos que han marcado su trayectoria de más de cuatro décadas, además de nuevas versiones y colaboraciones inéditas incluidas en su próximo disco.



El tour recorrerá más de 30 países de Europa, Norteamérica, Canadá y América Latina, consolidando el regreso del artista a los escenarios tras el éxito de su World Tour Gala Première en Ámsterdam, donde reunió a más de 30.000 espectadores.



Con más de 70 millones de discos vendidos, Ramazzotti continúa siendo un referente del pop romántico italiano.

Su nuevo álbum, Una Storia Importante / Una Historia Importante, saldrá al mercado el 21 de noviembre de 2025.

La producción contará con la participación de figuras internacionales como Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali y Último.



​“Este álbum representa un viaje musical que celebra mi historia y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Es un homenaje a las canciones que marcaron mi vida, reinterpretadas junto a amigos y artistas de todo el mundo”, expresó Ramazzotti al anunciar su gira y su nuevo proyecto.

Durante su presentación en Costa Rica, el público podrá disfrutar de clásicos como Otra como tú, Se bastasse una canzone, Fuego en el fuego y Una emoción para siempre, además de sorpresas musicales que prometen una velada inolvidable.



Las entradas estarán disponibles en eticket.cr, con las siguientes etapas de venta: