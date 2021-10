El compositor costarricense Eddie Mora fue nominado al Latin Grammy en la categoría "Mejor obra/composición clásica contemporánea" con el tema "Desde la tierra que habito".



Esta es la sexta vez que el tico es nominado a este premio y en el 2017, por el disco "Música de compositores costarricenses vol.2", ganó el Latin Grammy con la Orquesta Sinfónica Nacional.

También nominados a "Mejor obra/composición clásica contemporánea" están

Héctor Infanzón, Orlando Jacinto García, Osvaldo Golijov y Roberto Sierra.



Camilo y Juan Luis Guerra encabezan la lista



El cantante colombiano Camilo y el dominicano Juan Luis Guerra lideraron la lista de nominaciones a la edición 22 de los premios Grammy Latino anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación.



Los mayores premios de la música en español y portugués volverán a celebrar una ceremonia presencial el 18 de noviembre en Las Vegas, luego de que en 2020 fuera virtual debido a la pandemia.



Camilo fue nominado en diez categorías, incluyendo canción del año, grabación del año y álbum del año, "Vida de Rico" y "Mis Manos".



"Agradecido a tope!! Que viva la diversidad!!", escribió en Instagram después del anuncio el cantautor de éxitos como "Tutu".



El dominicano Juan Luis Guerra se alzó con seis nominaciones, entre ellas grabación del año y álbum del año. Con éstas, Guerra, de 64 años, alcanza las 40 nominaciones en su vasta carrera musical que ha influenciado a varias generaciones.



"¡Gracias a la Academia del Latin Grammy por estas nominaciones con recibimos con alegría!, escribió el músico en Instagram.



Por su parte, C. Tangana conquistó cinco nominaciones con su exitoso "El Madrileño", que mezcla ritmos de España y América Latina, y que compite como mejor álbum del año. El artista español, que ha demostrado gran versatilidad, también disputa, en varias colaboraciones, categorías como mejor canción alternativa y pop/rock.



Mujeres

Las tres principales categorías (grabación, álbum y canción del año) están dominadas por hombres. La colombiana Paula Arenas compite en todas con "A tu lado" y "Mis Amores". "Esto no me lo puedo creer", dijo en Instagram.



La brasileña Nana Caymmi y la mexicana Natalia Lafourcade disputan álbum del año, mientras que la chilena Mon Laferte, canción del año con "Que se sepa nuestro amor", escrita junto a Alejandro Fernández.



Para grabación del año, figura también la venezolana Evaluna Montaner, con "Amén", en la que divide voces con su padre Ricardo Montaner, su marido, Camilo, y sus hermanos del dúo Mau y Ricky.



La colombiana Karol G, que obtuvo cuatro nominaciones el año pasado, apenas obtuvo una este año, con "Bichota", para mejor interpretación reggaeton.



En donde las mujeres se impusieron fue en la categoría de mejor nuevo artista, en la que seis de once disputan el galardón, entre ellas la brasileña Giulia Be, que a sus 22 años, cuenta con casi 4 millones de seguidores en Spotify.



"Esto es un sueño hecho realidad, no sólo para mí, sino para cada chica que compone música en su cuarto ahora mismo, aférrense a su fe y a sus sueños", dijo en Instgram.



El reggaetonero Bad Bunny, que arrasó en las nominaciones en 2020, compite en cuatro categorías, incluyendo álbum del año, con "El último tour del mundo".



Aunque no dominaron en las nominaciones generales, los representantes del género, que obtuvo por primera vez categoría propia en la edición pasada tras años de protestas, disputan los rubros más importantes de la noche.



Caetano Veloso, y su hijo Tom Veloso, son los únicos brasileños nominados a mejor grabación del año, con "Tal Vez".



El cantautor panameño Rubén Blades será homenajeado como "Persona del año", en una ceremonia que se realizará el 17 de noviembre, un día antes de la premiación general.



Para esta edición, la Academia recibió más de 20.000 inscripciones en 53 categorías.



"La música latina ha ganado popularidad en todo el mundo. La comunidad latina no sólo es uno de los grupos más demográficos más numerosos y de más rápido crecimiento en Estados Unidos, sino que su música es más popular que nunca", dijo el comunicado de la Academia Latina de la Grabación.