'¿Cómo te voy a olvidar?' sonará en Transitarte: anuncian concierto de Los Ángeles Azules

La mañana de este miércoles, la Municipalidad de San José confirmó que la reconocida agrupación mexicana Los Ángeles Azules se presentará en Costa Rica como parte del festival Transitarte.



El anuncio, que generó expectativa entre los seguidores de la cumbia en el país, forma parte de la agenda cultural que cada año convierte a San José en un punto de encuentro para la música, el arte y la gastronomía.

La cita será este domingo 12 de abril a la 1 p.m. en el Parque La Sabana y es un evento gratuito. Además de esta agrupación, se presentarán artistas nacionales como Tapón, Editus y Un Rojo Reggae Band.



El grupo musical es conocida por éxitos como Cómo te voy a olvidar, Mis sentimientos y Nunca es suficiente, temas que han trascendido generaciones y fronteras.





La inclusión de Los Ángeles Azules refuerza la apuesta de Transitarte por traer artistas internacionales de alto perfil, combinándolos con talento local en un espacio gratuito y abierto al público.

La última presentación pública de los mexicanos en el país fue el 9 de marzo de 2025.

﻿ Artista internacional Transitarte.



