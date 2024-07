¿Cómo llegó 'El buscador en red' a Teletica?

El buscador en red es un programa televisivo de entrevistas en profundidad, de origen argentino, estrenado en 2016.



El éxito del formato ha generado adaptaciones en diferentes países suramericanos, entre estos Chile, Ecuador y Uruguay. Han participado famosos y reconocidas figuras de cada nación, entre ellas el actor ecuatoriano Danilo Carrera, la actriz colombiana Lorna Céspedes y el cantante Alex.



Ahora este popular espacio llega a Televisora de Costa Rica, de la mano del periodista Edgar Silva, quien será el presentador.



Teletica.com conversó con Silva sobre cómo se prepara para este nuevo reto.

​​"He visto los capítulos de Argentina y Ecuador. Entiendo que hubo una versión uruguaya, de la cual no he visto tanto, y una versión chilena, de la cual no he visto nada. Hablamos con los productores y con los creadores del espacio y nos explicaron el origen y la forma en la que ellos lo hacen. Las personas, el público conoce muy bien mi estilo de preguntar. Yo siempre he creído que todas las personas tenemos derecho a contar nuestra historia porque hemos dicho o hemos hecho cosas que la gente interpreta de acuerdo con su modo de ver la vida, pero en el fondo uno siempre tiene que leer las acciones de las demás personas también partiendo de los criterios con que esa persona dio a conocer su opinión o su acción.



"Siento que voy a explorar en las cosas obvias de una fotografía o de un vídeo, pero yo siempre creeré que es mucho más valiosa la emoción, el sentimiento, el objetivo y el valor que están involucrados en todo lo que nosotros hacemos. Creo que conforme vayan pasando los programas, el público se va a ir dando cuenta de cómo trato yo de contextualizar las distintas situaciones de los personajes en la vida de la persona y que esa circunstancia también me llegue a mí y que yo pueda verme en circunstancias similares", finalizó.