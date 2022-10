Cómo el mensaje de "Añita Mikilona" conquistó al diseñador Fabrizzio Berrocal

Por Luanna Orjuela Murcia | 28 de octubre de 2022, 15:46 PM

"Añita Mikilona" significa "juntos hasta el final" en lengua indígena bribri. Este mensaje, así como conquistó a los jugadores de la Selección Nacional, también lo hizo con el diseñador costarricense Fabrizzio Berrocal, quien convirtió el lema en su principal inspiración para confeccionar los trajes que vestirá La Sele durante el Mundial Qatar 2022.

"Yo empecé a trabajar en este concepto seis meses antes de que La Sele clasificara. Mi objetivo era poder vestir a la Selección Nacional y pensaba en cómo me gustaría que se vean, entonces me puse a pensar sobre la Selección, las características de ellos, lo que representan y sus valores, y me gustó esa frase 'Añita Mikilona', me pareció muy potente, no solo para La Sele, sino para el país en general. Y esta fue la frase que los unió a ellos en los momentos más difíciles", comentó Berrocal a Teletica.com.

Traje que utilizará La Sele en Qatar 2022 por el tico Fabrizzio Berrocal.

Teniendo claro que quería representar de alguna forma este mensaje, se puso a trabajar de la mano de su diseñadora gráfica, Rosa Iris Morales.

"Una vez que yo decidí que quería inspirar esta frase bribri en los diseños, hablé con ella para ver qué se podía desarrollar. Ella se encargó del diseño gráfico y yo monté la conceptualización. Rosa, cuando hizo su trabajo de investigación de los bribris, encontró varios elementos que nos parecen bien interesantes, como las vasijas y el jaguar, porque representa el animal sagrado para las tribus, y eso me gustó mucho porque representa la garra y el esfuerzo de La Sele", resaltó.

Jaguar es un animal sagrado para los indígenas.

Rosa Iris Morales tardó un mes en conceptualizar al tigre que está en las medias y pañuelos que usarán los jugadores de la Tricolor. De esta forma, los seleccionados sentirán que llevan elementos que los representen.

​Fabrizzio Berrocal tuvo solo dos meses para confeccionar los trajes, así que los diseños también fueron una carrera contra el tiempo.



Rosa Iris Morales tiene una maestría en Dirección de Arte y trabaja desde hace dos años con Fabrizzio Berrocal.

"Los trajes son athleisure, mezcla de cómodo, atlético y formal. Antes ellos usaban trajes tipo conservador y yo quería eliminar eso, por eso dije: 'Vamos a quitar corbatas, fajas, meter tenis y hacerlo más actual'. Yo tenía varios pilares, primero no perder la elegancia, que se vieran modernos y que llevaran elementos que los representaran, como el print de Añita; el segundo elemento es la formalidad, por eso son los colores azules y los jerseys, y el tercer elemento es la comodidad", señaló el costarricense.

NAMU en voz Bribrí significa jaguar.



​El tema de las fibras del traje también requirió un proceso de análisis porque al ser el mundial en Qatar, un país con temperaturas de 30 grados y humedad, tiene que ser un material fresco.

"Me puse a investigar las mejores fibras, son trajes hechos de mohair, en este caso es pelo de cabra de Angora, es una fibra muy fresca que absorbe humedad, es como tener un lino, pero que no se arruga. Contra tiempo, pedimos esas piezas a los distribuidores de España", agregó Berrocal.

Traje que utilizará La Sele en Qatar 2022 por el tico Fabrizzio Berrocal.

Los zapatos son de una línea nueva, diseñados en Costa Rica y elaborados en España, en una prestigiosa fábrica que realiza piezas para Fendi, Salvatore Ferragamo y Louis Vuitton.

En el equipo de Fabrizzio Berrocal trabajaron 15 personas para elaborar los trajes de La Sele en tiempo récord y él quedó sumamente orgulloso del resultado.

La Tricolor viajará el próximo 11 de noviembre rumbo a Kuwait, donde realizará el campamento previo al Mundial, de ahí se trasladarán a su lugar de concentración en Qatar.