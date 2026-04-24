"¿Cómo decirle que no a mi casa?”: Natalia Rodríguez regresa a 'Sábado Feliz' temporalmente

La presentadora Natalia Rodríguez regresó temporalmente al programa Sábado Feliz para cubrir la ausencia de “Mimi” Ortiz, quien no pudo asistir por motivos de salud. Su participación será únicamente durante una semana, en medio de una reorganización del equipo del espacio televisivo.



Rodríguez explicó que su regreso se dio tras una llamada de Mauricio Hoffmann y de la productora Gabriela Solano, quienes le solicitaron apoyo de último momento.

​ “¿Cómo decirle que no a mi hermanito Mauricio, a mi programa que es mi casa?”, afirmó la comunicadora, quien formó parte del elenco anteriormente.

La conductora indicó que no había tenido la oportunidad de ver el programa en su nueva etapa, debido a compromisos laborales fuera del país. Sin embargo, destacó los cambios positivos en el espacio. “Está súper bonito, la verdad”, comentó.



Sobre su retorno al set, Rodríguez subrayó que uno de los aspectos que más valora es la dinámica con el equipo, especialmente con Mauricio.

​“La complicidad que yo tengo con Mauricio al aire es increíble”, aseguró.

Asimismo, resaltó el contacto directo con el público presente en el estudio, un elemento que considera fundamental en el formato del programa.

​“Sentir siempre a las señoras aquí con nosotros pasándosela súper bien, eso la verdad me hacía demasiada falta”, agregó.

El regreso de Rodríguez se da en un contexto de ausencias puntuales dentro del equipo, ya que además de Ortiz, el presentador Johnny López tampoco pudo asistir al programa.

Siga este sábado el formato, por la pantalla de Teletica Canal 7.

