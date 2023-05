Coleccionista tico celebra 'Star Wars Day' los 365 días del año

Para Randall García , el cuatro de mayo no es un día más en el calendario, y sabe que muchas otras personas, al igual que él, la catalogan como una fecha importante. Sin embargo, para este topógrafo de profesión todos los días son ‘el día de Star Wars ’.

“Yo fui con mi mamá un 1 de enero del 78 al Cine Universal, en Paseo Colón. Ella siempre me llevaba al cine los domingos y eso fue amor a primera vista”, comenta el coleccionista.

“ Mi tesoro más preciado es una figura de Anakin Skywalker, del actor Sebastian Shaw, no me acuerdo si es de 1983 o 1984, pero está en un condición íntegra es superdifícil de conseguir”, comentó.

“Lo primero que me regaló mi mamá fue la nave de Luke Skywalker, el ‘X-Wing’ cono un piloto (…) A mi hijo le gusta mucho y nunca fue nada obligado, desde que nació vive rodeado de cosas de ‘Star Wars; aunque sabe que todo esto le va a quedar a él le tocará decidir, hasta que yo me muera, que hacer con ella colección”, manifestó García.

Para Randall García, vivir el ‘may the fourth be with you’ es algo común los 365 días del año, aunque confiesa que nunca está de más en esta celebración ver una película o serie alusiva a lo que él describe como su “primer amor”.