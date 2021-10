Coldplay iniciará tour mundial en Costa Rica el 18 de marzo

La agrupación británica Coldplay empezará su tour mundial llamado "Music Of The Spheres" en Costa Rica el 18 de marzo del 2022.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nacional en San José, así lo anunció la productora SD Concerts, empresa que encargada de traer al país a artistas como Bruno Mars y Andrea Bocelli.

"Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos", escribió la banda desde su cuenta de Instagram.

Coldplay se preocupa por la crisis climática y es por eso que ha estado consultando con expertos del medio ambiente en los últimos dos años cómo hacer esta gira lo más sostenible posible.

"No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora", agregó la banda.

El show se alimentará con energía 100% renovable y prometen reducir sus emisiones de carbono en un 50% con un árbol plantado por cada entrada vendida.

Además, van a proporcionar a cada venue un rider de sostenibilidad que requiera las mejores prácticas ambientales.



"Animar a los fans a usar el transporte con bajas emisiones de carbono hacia y desde los conciertos a través de la aplicación de gira oficial creada por SAP, recompensando a los que lo hacen con un descuento en los venues. Garantizar que todo el merch se obtenga de forma sostenible y ética. Ofrecer agua potable gratuita y hacer el esfuerzo de eliminar las botellas de plástico en todos los lugares. Poner el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup. Y establecer una asociación con expertos en cambio climático del Imperial College London's Grantham Institute - Climate Change and the Environment para cuantificar el impacto de la gira, tanto positiva como negativamente, en el medio ambiente", son partes de las mejoras que informó la banda.



En este tour que los británicos estarán promocionando su nuevo álbum también irán a muchos otros países como República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil y el Reino Unido. La gira se extenderá hasta setiembre del 2022.

"Si quieres venir a un espectáculo y cantar con nosotros, estamos muy emocionados de verte", finalizaron.

MEIC confirma solicitud de preventa

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) confirmó a este medio que ingresó la solicitud de preventa para el espectáculo de Coldplay en Costa Rica para el 2022.



"Este trámite de autorización cuenta con un plazo de 30 días hábiles, de acuerdo al artículo 234 del reglamento de la Ley 7472, Decreto Ejecutivo No. 37899-MEIC. Es importante destacar que la autorización y permisos para la locación, seguridad de ésta y demás actividades vinculadas, dependerá de la habilitación que realice el Ministerio de Salud", señalaron.



Se le consultó al Ministerio de Salud sobre el evento y sus permisos y contestaron que, por su parte, mantienen las mismas medidas sanitarias para eventos en lo que queda del año, aunque estas podrían cambiar según el estado de la pandemia para la fecha del concierto en marzo.

"Como se ha indicado en ocasiones anteriores, el Ministerio de Salud se puede referir a las medidas vigentes ya informadas, en este caso aquellas que aplican para octubre, noviembre y diciembre del presente año", resaltaron.