Coldplay enamoró a los ticos con la Patriótica Costarricense

La luna llena fue testigo de un espectáculo nunca antes visto. Coldplay dejó boquiabierto a sus fans con sus múltiples sorpresas y talento.



El vocalista, Christopher Martin, nunca paró de interactuar con el público en español y hasta la Patriótica Costarricense cantó para los ticos.



La representación femenina fue importante, ya que las dos teloneras fueron Mishcatt, una costarricense que ha dado mucho de que hablar, y la artista estadounidense en ascenso, H. E. R.





Concierto en detalle



Cómo hora inglesa (literal) a las 7:45 p. m. empezaron su concierto. Para sorprender a sus fans, la agrupación británica ingresó por un costado de la tarima, muy cerca de su público.



La primera canción con la que encendieron el Estadio Nacional fue la más famosa de su reciente álbum: Higher power.



“Bienvenidos” fue la primera palabra que dio el vocalista, Chris Martin, a sus fans costarricenses.



Unos globos de colores inundaron el estadio al sonar la canción Adventure of a Lifetime.



“Okay amigos y amigas, todo el mundo abajo conmigo, todos abajo, okay… shh, 1,2,1,2,3,”, luego de pronunciar estas palabras Martin puso a todos a brincar.





Para el tema Paradise, Martin se acomodó en el piano y cantó desde allí esta sentimental canción.



“Todo el mundo listo, a saltar con nosotros, Costa Rica”, siguió animando Martin en la canción Charlie Brown.



Con un escenario más sobrio, Coldplay tocó en el Estadio Nacional, The Scientist. Uno de sus temas más conocidos.



“Muchas gracias estamos felices de iniciar el tour mundial acá en Costa Rica, estamos tan agradecidos ‘costarricanos’”. El público no contuvo la risa al escuchar el gentilicio mal empleado por el artista.



En medio de Paradise, el cantante presentó a sus compañeros Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckeland.



Su canción más popular Yellow estuvo acompañada de 40.000 luces amarillas de las xylobands (pulseras con luces LED) que tenía cada asistente.





Siguió Human Hearts, en la cual a Martin se le sumó una Puppet al escenario e hicieron un dueto. Luego se iluminó el edificio donde está el hotel Hilton con un corazón.





El ambiente se puso más rockero con People of the Pride, hasta el escenario sacó fuego.



Más adelante, el Estadio Nacional se volvió una discoteca con la música y el baile que presentaron con The Light Club, mientras usaban máscaras de marcianos.



La multitud se enloqueció cuando tocaron My Universe, una colaboración con la banda coreana BTS, quienes estuvieron presentes en las pantallas de manera virtual.



Aún más emocionada se puso la gente cuando empezaron a tocar A Sky Full of Stars y Martin pidió que se detuvieran para dar un mensaje:



“Una pregunta para ustedes, es posible por una canción cantar y bailar sin móviles. Solo nosotros. Ustedes y yo como una sola cosa. Porque es importante que recuerden que no volveremos hacer esto de nuevo. Bueno, mañana sí, jajaja, pero después de eso no. Queremos cantar y bailar con ustedes”, acotó.



Con eso terminó de alborotar el avispero y tuvieron un momento muy cercano con sus fans al desconectarse de los celulares.



“Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Con todo mi corazón, muchísimas gracias”, pronunció el británico antes de bajarse del escenario.

Se apagaron las luces, pero la gente empezó a corear sus canciones para hacerlos regresar. De repente, los integrantes de la banda se trasladaron hasta el otro lado del estadio para cantar desde una pequeña tarima que es energizada con unas bicicletas.



“Voy a tratar de cantar algo por ustedes”, dijo, y empezó a cantar nada más y nada menos que la Patriótica Costarricense.



Los ticos no pudieron del asombro de la capacidad de Martin de cantar en español.



No dudó en expresar que Costa Rica es el país más amigable con el planeta. Además, dijo frases que causaron mucha gracia como “Vamos a hacer un desmadre”.



El cierre lo realizaron con la canción Biutyful, en la cual la Puppet acompañó de nuevo al vocalista. Miles de costarricenses aplaudieron y gritaron por un espectáculo de dos horas nunca antes visto.